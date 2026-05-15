Ukrajina za šest měsíců zdvojnásobila počet zničených ruských protiletadlových systémů
15. 5. 2026
Rostoucí "díry" v ruské protivzdušné obraně oslabují jak přední okraj fronty, tak zázemí. První je zbaven zásob v důsledku zničení zásobovacího systému fronty, včetně skladů s municí, zbraněmi a vybavením, a druhé zůstává bez ochrany před útoky na energetickou infrastrukturu a zařízení vojensko-průmyslového komplexu.
Ukrajinské útoky jsou obzvlášť vážné na střední vzdálenosti, do 200 km od frontové linie: drony vyřadí protiletadlové raketové systémy středního dosahu jako Tor a Buk a někdy ničí i dražší, například S-300. Pokud na podzim 2025 Ozbrojené síly Ukrajiny zničily 16 protiletadlových systémů, radarů a rušících zařízení, pak od března do 10. března tohoto roku to bylo 37, uvádějí výpočty thinktanku WarSpotting.
Drony středního doletu provedly od ledna do dubna asi 600 útoků na území okupovaná ruskou armádou. Zvláště obtížná situace pro ni se vyvíjí na jihu, kde vzdálenost od fronty k pobřeží může být pouze 90 km a údery Ozbrojených sil Ukrajiny ohrožují zásobování vojsk a Krymský poloostrov. A v březnu bylo nad ruským územím sestřeleno 11 211 dronů, uvedla agentura RIA Novosti s odkazem na údaje Ministerstva obrany Ruské federace, což je dvojnásobek oproti únoru. Kolik jich zasáhlo cíle propagandistická média neuváděla.
Letos Vladimir Putin a nejvyšší ruské vojenské vedení stále více přehánějí úspěchy své armády na bojišti, ale od října 2025 se tempo jejich postupu každý měsíc zpomaluje, protože ukrajinské jednotky zesílily údery středního dosahu, což podle Institutu pro studium války (ISW) vytváří další překážky. Ten dodává: na pozadí stále úspěšnějších náletů ukrajinských dronů ruští vojenští blogeři opakovaně poukazují na nedostatek protiletadlových raket.
Výsledek je podle expertů ISW pro Rusko extrémně nepříznivý.
Na jaře 2026 si ruské jednotky vedou na bojišti hůře než v roce 2025, kdy Kreml formuloval nárok na získání celé Doněcké oblasti (včetně neokupovaných území).
