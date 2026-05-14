Izraelvize

14. 5. 2026 / Thomas Franke
Eurovision Song Contest, jejíž finále se bude konat tuto sobotu 16.5. ve Vídni, je už jen stínem svého dřívějšího já. Vše kvůli bezpáteřnosti pořadatelů.
Ti v r. 2022 reagovali na ruskou invazi do Ukrajiny zákazem účasti Ruska s odůvodněním, že by účast Ruska „poškodila pověst soutěže“. Rozhodnutí trvalo pouhý den.
Vyloučit Izrael kvůli genocidě v Palestině z vysílání s až 170 miliony diváků však dodnes odmítají s tím, že „soutěž není politická“.
Již loni podepsalo 72 předešlých účastníků soutěže otevřený dopis žádající vyloučení Izraele. 7 vítězů z předešlých ročníků žádá vyloučení Izraele, švýcarský vítěz z r. 2024 Nemo dokonce vrátil svou trofej. Tisíce dřívějších spolupracujících umělců odmítají se zúčastnit letošní soutěže, a to je slyšet a vidět.
Fanouškovské webové stránky na protest proti Izraeli ukončily svou činnost.
Dokonce i televize 5 zemí – Španělska, Irska, Islandu, Nizozemí a Slovinska – bojkotují letošní show.
V pondělí 11. 5. vyšly v New York Times dva články, které popisují manipulace izraelské vlády, která soutěž využívá k propagandě. Už minimálně od r. 2018 věnuje izraelská vláda velkou pozornost a nemalé peníze – tehdy více než 100 tisíc dolarů.
V r. 2024 to už bylo více než 800 tisíc dolarů jen na reklamy.
Pro r. 2025 čísla nejsou, musí být však ještě vyšší, neboť izraelská účastnice dostala nejvíce sms-hlasů vůbec a vyšvihla se tak z 14tého místa na druhé. Souvisí to s tím, že velkou váhu mají právě sms-hlasy a že z každého telefonního čísla se mohlo hlasovat, za peníze, až dvacetkrát.
A právě k tomu vybízely cílené izraelské reklamy i sionistické spolky po celé Evropě. Vedlo to k absurdní situaci, kdy Izrael vyhrál hlasování např. ve Španělsku, kde obrovská většina populace má hlubokou antipatii k Izraeli.
V druhé půlce minulého roku pak izraelská diplomacie koordinovaně tlačila na evropské veřejné televize, aby hlasovaly proti vyloučení Izraele a samy nebojkotovaly Eurovizi.
Letos se smí hlasovat už „jen“ desetkrát z jednoho čísla. A na sociálních médiích se objevily reklamy, aby lidé hlasovali desetkrát za izraelského zpěváka.
Zbabělost České televize v této kontroverze je obzvlášť hanebná tváři v tvář faktu, že ze všech 129 zabitých novinářů v minulém roce po celém světě, Izrael jich zabil dvě třetiny.
Podrobnosti v angličtině
