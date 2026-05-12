České zdravotnictví jako výkladní skříň zločinu
12. 5. 2026 / Boris Cvek
Sledujete, jak skvěle nám funguje zdravotnictví? Bulovka, Motol, IKEM… regionální nemocnice pominu. Zdravotnictví! Jde o zdraví lidí, o kruciální oblast důvěry. A ejhle, co dnes najdeme na iRozhlase:
„Národní centrála proti organizovanému zločinu a Vojenská policie zasahují v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí detektivů Jaroslav Ibehej. Policie v nemocnici a na dalších místech zadržela 11 lidí. Na zásah upozornil server Odkryto.cz, podle jehož informací policisté zadrželi jednoho z primářů.
Detektivové mají podezření na zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti, dále na podvod, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Informoval o tom Richard Petrásek, šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6.“
Naše zdravotnictví je samozřejmě výkladní skříň. Zločinu? Mohli bychom udělat anketu, soutěž o nejhorší hrůzu ve zdravotnictví. Vydírání a vyhánění špičkových lékařů za hranice republiky, jak to probíhalo v IKEM? To je možná zatím vrchol.
Když jsem kdysi psal o knize Radka Kedroně o případu ředitele Bulovky Dbalého, ani ve snu jsem netušil, že to je strašlivá rakovina napříč špičkovými pracovišti a že ředitel Dbalý nakonec bude vypadat jako nevinné batole ztracené v závějích kokainu:
https://blisty.cz/art/101842-proc-kniha-o-mafianovi-muze-byt-dulezitym-uctenim-pamatky-17-listopadu-1989
Diskuse