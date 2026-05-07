Izrael zabíjí v Libanonu stovky lidí. Bez jakýchkoliv následků

7. 5. 2026

Izrael vyhazuje do vzduchu celé vesnice a obytné čtvrti v Libanonu, každých 48 až 96 hodin zabíjí 200 až 300 civilistů, nazývá to příměřím a hrdě zveřejňuje záběry na internetu, aniž by to mělo jakékoli následky.



