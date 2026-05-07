USA ve své nové protiteroristické strategii tvrdí, že migrace učinila z Evropy „inkubátor“ terorismu
7. 5. 2026
Na vypracování šestnáctistránkové zprávy dohlížel Trumpův spojenec Sebastian Gorka; do centra protiteroristických snah staví drogové kartely v Americe
Trumpova administrativa obvinila Evropu, že je „inkubátorem“ terorismu poháněného masovou migrací, a to v nové protiteroristické strategii představené ve středu.
Strategie se také zaměřuje na vymýcení údajných „násilných levicových extremistů“, včetně „radikálně protransgenderových“ skupin, zatímco Trumpova konzervativní administrativa stupňuje své politické útoky na oponenty.
Strategie rovněž dále staví drogové kartely v Americe do centra protiteroristických snah.
Nejostřejší slova si však strategie schovává pro Evropu, domov četných spojenců USA, kteří budou znepokojeni, když uvidí, že se jejich kontinent opět ocitl v hledáčku Trumpovy administrativy.
„Všem je jasné, že dobře organizované nepřátelské skupiny využívají otevřené hranice a související globalistické ideály. Čím více se tyto cizí kultury rozšiřují a čím déle přetrvává současná evropská politika, tím více je terorismus zaručen,“ uvádí strategie.
„Jako kolébka západní kultury a hodnot musí Evropa jednat nyní a zastavit svůj úmyslný úpadek,“ uvádí strategie, vedená koordinátorem pro boj proti terorismu Sebastianem Gorkou.
Zpráva uvádí, že evropské národy zůstávají „předními a dlouhodobými partnery USA v boji proti terorismu“, ale zároveň konstatuje: „Svět je bezpečnější, když je Evropa silná, ale Evropa je značně ohrožena a je jak terčem terorismu, tak líhní teroristických hrozeb.“
Nová kritika Evropy přichází jen několik měsíců poté, co Trumpova nová strategie národní bezpečnosti uvedla, že kontinent čelí „zániku civilizace“ kvůli imigraci.
Trump také nedávno ostře kritizoval evropské spojence v NATO za to, že mu nepomohli v jeho válce proti Íránu.
Trumpova administrativa podnikla agresivní kroky k přetvoření západní polokoule, a to svržením Nicoláse Madura z funkce venezuelského prezidenta, desítkami amerických vojenských úderů na údajné lodě kartelů převážející drogy a novým tlakem na komunistickou vládu Kuby.
Kampaň administrativy zaměřená na vyhazování do vzduchu údajných lodí převážejících drogy v latinskoamerických vodách trvá od začátku září a zabila celkem nejméně 191 lidí.
Zároveň se Trump snaží tlačit na regionální lídry, aby úzceji spolupracovali s USA v boji proti kartelům a sami podnikali vojenské akce proti pašerákům drog a nadnárodním gangům, které podle něj představují „nepřijatelnou hrozbu“ pro národní bezpečnost západní polokoule.
Gorka uvedl, že představitelé administrativy se koncem tohoto týdne setkají se spojenci, aby projednali, jak mohou posílit své protiteroristické strategie.
„Jak prezident jasně řekl, budeme měřit vaši serióznost jako partnera a spojence podle toho, kolik toho přinesete ke stolu,“ řekl novinářům a dodal, že USA od svých partnerů očekávají „více“.
Levicové skupiny zůstávají pro administrativu republikánského prezidenta hlavní starostí a strategie se zaměřuje na to, co nazývá „násilnými levicovými extremisty, včetně anarchistů a antifašistů“.
Uvádí, že protiteroristické úsilí USA bude „upřednostňovat rychlou identifikaci a neutralizaci násilných sekulárních politických skupin, jejichž ideologie je protiamerická, radikálně protransgenderová a anarchistická“.
Od svého návratu k moci v loňském roce Trump démonizuje jakékoli uznání genderové rozmanitosti a transgender osob.
Pravidelně se chlubí tím, jak jeho administrativa zakázala transženám účast v ženských sportech, a krátce po svém nástupu do úřadu podepsal výkonný příkaz, v němž prohlásil, že existují pouze dvě pohlaví.
Zdroj v angličtině ZDE
