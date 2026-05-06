Channel 4 News: Trump náhle zrušil rozhodnutí vyvážet lodi z Hormuzského průlivu
6. 5. 2026
Moderátor, Channel 4 News, středa 6. května 2026, 19 hodin: Teprve v neděli Donald Trump oznámil, že v rámci projektu „Freedom“ bude americká armáda chránit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Včera pak jeho ministr zahraničí Marco Rubio potvrdil, že operace „Zuřivost“ skončila, a zopakoval, že novým cílem je projekt „Svoboda“.
Včera večer však americký prezident oznámil, že jej pozastavuje. Důvodem je zřejmě významný pokrok v jednáních o mírové dohodě. Írán uvedl, že návrh USA stále zvažuje. Naše americká redaktorka Anushka Astana přináší nejnovější informace:
Reportérka: Od února uvízlo v Perském zálivu přibližně 2 000 plavidel a 23 000 civilistů. Nechtění rukojmí, kteří se ocitli v křížové palbě americké války s Íránem.
Rubio: "Jsou snadným terčem. Jsou izolovaní. Trpí hladem. Jsou bezbranní."
Reportérka: Ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že tito muži a ženy byli ponecháni napospas smrti.
Rubio: "A tak prezident Trump, jak to vždy dělá, zasáhl a reagoval na volání o pomoc."
Reportérka: Řekli nám, že tou odpovědí byl Projekt Svoboda.
Hegseth: "Jako přímý dar Spojených států světu jsme nad průlivem vybudovali mohutnou červeno-bílo-modrou kopuli."
Reportérka: Kopuli, která byla do konce téhož dne odstraněna. Včera večer Donald Trump na Truth Social náhle prohlásil, že pokrok směrem k úplné a konečné dohodě se zástupci Íránu znamená, že Projekt Svoboda bude pozastaven. Dnes řekl, že dohoda by umožnila otevření průlivu pro všechny, včetně Íránu, ale žádná dohoda by znamenala zahájení bombardování, a to "bohužel na mnohem vyšší úrovni a s větší intenzitou než dříve".
Jaká dohoda by tedy mohla ukončit vojenskou aktivitu USA? Podle Axiosu Američané doufají, že jednostránkové memorandum o porozumění by mohlo zahájit 30denní vyjednávací období. Čtrnáct bodů údajně zahrnuje moratorium na obohacování uranu, uvolnění miliard zmrazených íránských prostředků a postupné znovuotevření Hormuzského průlivu.
Írán však uvedl, že zatím neodpověděl. Tato bouřlivá aktivita předchází Trumpově návštěvě Číny příští týden, přičemž íránský ministr zahraničí Abbas Araghči je dnes v Pekingu a dává jasně najevo, že zatímco Trump bude nepochybně prohlašovat americké vítězství, oni sami se v této válce považují za vítěze.
Araghči: "Naši čínští přátelé také vidí, že Írán po válce je jiný než Írán před válkou, že dosáhl vyššího mezinárodního postavení a že prokázal své schopnosti a sílu."
Reportérka: Donald Trump to chce podat jinak, když se snaží Američanům vysvětlit, proč zahájil to, co nazval mini-válkou, malým výpadem. Nebo dnes.
Trump: "Říkám tomu šarvátka, protože to je to, co to je. Je to šarvátka."
Reportérka: Prezident v Bílém domě před vojenskými matkami zněl nadějně ohledně průlomu s Íránem.
Trump: "Jde to velmi hladce a uvidíme, co se stane. Chtějí uzavřít dohodu. Chtějí vyjednávat."
Reportérka: Ale svá slova proložil výhrůžkou.
Trump: "Uvidíme, zda budou souhlasit. A pokud nesouhlasí, brzy poté nakonec souhlasit budou. Tak to prostě je."
Reportérka: Toto přetahování je nervy drásající pro ty, kteří uvízli v Perském zálivu, jako tento námořní kapitán, který popsal, jak sledoval rakety letící nad hlavou.
"Pak přesně asi, víte, o 2 až 2 a půl minuty později jsme slyšeli výbuch. Viděli jsme světlo."
To muselo být děsivé.
"Bylo to děsivé, ano."
Donald Trump říká, že pokud se tato dohoda neuzavře, začne bombardování a bude to horší než předtím. Jak se při tom cítíte?
"Ano, je velké zklamání to vědět, ale uvidíme, co se stane. Říká spoustu věcí, ale ne vždy se to stane. Jsme tu bezmocní. Nemůžeme moc dělat a jen se snažíme udržet v bezpečí. My námořníci jsme se tu stali vedlejšími oběťmi."
Reportérka: Ať už jde o mini válku, malý výpad nebo potyčku, dopad tohoto vojenského konfliktu je obrovský. Nejen na životy těch, kteří žijí a uvízli na Blízkém východě, ale také na světovou ekonomiku, protože Írán objevil sílu, kterou lze z této mezinárodní vodní cesty vydírat.
Moderátor: Ropné trhy sice na zprávy o možné mírové dohodě reagovaly s velkým nadšením, ale to postupně opadlo, jakmile investoři začali mít menší jistotu, zda to bude fungovat. Je tu s námi náš ekonomický reportér Neil MacDonald. Jak to vnímají trhy?
Reportér: Jak říkáte, vyvolalo to na trzích dramatickou reakci. Ale poměrně rychle to například jeden londýnský správce fondů popsal jako falešný úsvit. Myslím, že energetické trhy předpokládají, že prezident Trump hledá způsob, jak se z války dostat. A samozřejmě se chytí jakéhokoli náznaku, že se to děje. To vyvolává obrovskou volatilitu, kterou je někdy velmi těžké odhadnout. Dnes ráno cena barelu ropy začala nad 108 dolary. Poté prudce klesla kvůli zvěstem o této dohodě. Klesla hluboko pod 100 dolarů. To je nejnižší úroveň za poslední dva týdny, ale pak se cena opět prudce zvedla. Takže pokles o 11 dolarů, nárůst o 6 dolarů, a to vše během pěti hodin. Na konci dne jeden obchodník uvedl, že si myslí, že v této dohodě bude pravděpodobně překročeno příliš mnoho červených čar pro Írán, než aby se jednalo o trvalé urovnání.
Moderátor: Co to tedy znamená pro britskou ekonomiku?
Reportér: Pokud se ceny ropy ustálí těsně nad 100 dolary, bude to zlepšení, ale neznamená to, že tlak pominul. A dovolte mi ukázat vám ceny benzínu a nafty od začátku války ve Velké Británii. Vidíte, jak dosáhly vrcholu v polovině dubna, kdy benzín vzrostl o pětinu a nafta, myslím, o více než třetinu. Nyní přestaly stoupat, ale z té křivky je patrné, že je velmi těžké vidět nějaké známky toho, že by měly klesat. Myslím, že jde o to, že RAC dnes ráno uvedlo, že výhled pro tyto ceny je pravděpodobně neblahý. Říkají, že minulý týden stoupaly velkoobchodní ceny benzínu a nafty. Pokud se to promítne do maloobchodních cen, domnívají se, že další zvýšení cen u čerpacích stanic se jeví jako nevyhnutelné.
Moderátor: Izraelská armáda nyní provedla úder v jižním předměstí Bejrútu v oblasti Dahir, kde dominuje Hizballáh. Izraelská vláda uvedla, že její stíhačky zaútočily na velitele Radwanovy jednotky této militantní skupiny. Jednalo se o první úder na předměstí Bejrútu od vstupu příměří v platnost v polovině dubna, ale boje na jihu Libanonu pokračují.
