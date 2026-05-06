Británie zahájila jednání o účasti v úvěrovém programu EU pro Ukrajinu

6. 5. 2026

Evropská unie stanovila podmínky, za kterých se Spojené království bude moci připojit k úvěrovému programu pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.

Řeč je o již dohodnutém mechanismu úvěrové podpory pro Ukrajinu na období 2026–2027, podle kterého 24 států EU přijímá závazky financovat a spravovat úvěr, zejména pokrytí jeho ročních nákladů.

Aby se Londýn mohl na programu podílet, musí splnit několik podmínek: uzavřít dohodu o partnerství v oblasti bezpečnosti a obrany s EU, poskytnout Ukrajině významnou vojenskou a finanční podporu a souhlasit s férovým finančním příspěvkem na náklady spojené s půjčováním.

Výměnou za účast získají britské obranné společnosti přístup k zakázkám, které budou financovány tímto programem, zejména na dodávky zbraní pro Ukrajinu.

První tranše v rámci programu může dosáhnout přibližně 6 miliard eur a být použita na nákup ukrajinských dronů.

