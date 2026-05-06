Emiráty zvažují investice do ukrajinských dronů
6. 5. 2026
Nový fond získá mandát k nákupu akcií obranných společností po celém světě. Investice mohou zahrnovat jak vojenské výrobce v Evropě a Spojených státech, tak i ukrajinské a turecké výrobce dronů. Vysoce postavení představitelé a korunní princ šejk Chalíd bin Muhammad Al Nahjan se podílejí na procesu diskuse o projektu.
Diskuse se točí kolem myšlenky vytvoření nového fondu mimo tři státní investiční fondy Abú Zabí a stávající obranné společnosti. Emiráty již dříve vytvořily podobné platformy, včetně MGX pro investice do umělé inteligence a Judan, finanční holdingové společnosti s aktivy v hodnotě 237 miliard dolarů.
Abú Zabí má aktiva ve výši 2 bilionů dolarů a země by se mohla stát významným odběratelem na obranném trhu, který roste díky nové éře zbrojení ve světě na pozadí ruské války proti Ukrajině a signálů ze Spojených států ohledně ochlazení zájmu o NATO. To nutí vlastníky private equity fondů vytvářet týmy a nové fondy na investice do národní bezpečnosti.
SAE jsou již významným odběratelem zbraní. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru nakoupila země v letech 2021–2025 2,7 % celosvětového dovozu zbraní. Během této doby emiráty vytvořily armádu, která zahrnuje systémy Patriot a THAAD, stíhačky F-16 a vrtulníky Black Hawk. Mezi hlavními dodavateli jsou Spojené státy, Francie a Jižní Korea. Od začátku války s Íránem prodával Washington zbraně spojencům na Blízkém východě, včetně SAE, v hodnotě přibližně 16,5 miliardy dolarů.
