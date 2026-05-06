Německo navrhuje společně s Ukrajinou vyvinout alternativu k Tomahawku
6. 5. 2026
Podle něj je odmítnutí rozmístit americké střely "vážnou chybou", protože oslabuje obranné schopnosti Západu na pozadí hrozby ze strany Ruské federace. Politik zdůraznil, že Rusko již porušilo mezinárodní dohody o raketách středního doletu, takže Evropa musí reagovat vývojem vlastních nebo společných zbraní.
Kiesewetter věří, že nové systémy lze vyvinout společně s Ukrajinou přibližně do roku 2030, což posílí konvenční odstrašující sílu vůči Rusku.
Podobný postoj vyjádřil bezpečnostní expert Nico Lange. Řekl, že v nepřítomnosti amerických střel Evropa potřebuje "systémy dlouhého doletu nezávislé na Spojených státech", které by mohly poskytovat odstrašující prostředky. Varoval, že jinak by mohla vzniknout "obranná mezera", kterou by Rusko mohlo využít k tlaku na Evropu.
