Příměří mezi USA a Íránem se hroutí, patová situace si vybírá svou daň na obou stranách
6. 5. 2026
Konflikt se zdá být v slepé uličce, ale představitelé v Teheránu a Washingtonu se domnívají, že vítězství je na dosah
Měsíční příměří mezi Íránem a USA se v úterý zdálo být v novém ohrožení, když se objevily zprávy o nové salvě íránských raket namířených na Spojené arabské emiráty, zatímco americké námořní síly pokračovaly v úsilí o znovuotevření Hormuzského průlivu.
Íránský útok na SAE byl druhým za posledních 48 hodin a přišel krátce poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth trval na tom, že křehké příměří, které pozastavilo válku na Blízkém východě, zůstává v platnosti, navzdory novému nárůstu násilí.
V pondělí americká armáda oznámila, že zničila šest íránských malých člunů, stejně jako řízené střely a drony, poté, co Donald Trump vyslal válečné lodě, aby „provedly“ uvízlé tankery průlivem v rámci kampaně, kterou nazval „Projekt Svoboda“.
Hegseth na úterní tiskové konferenci uvedl, že operace na podporu průjezdu obchodních lodí úžinou je dočasná a příměří neskončilo.
„Nechceme bojovat… V tuto chvíli příměří rozhodně platí, ale budeme situaci velmi, velmi pozorně sledovat,“ řekl.
Írán zatím nezareagoval, ačkoli v úterý ráno vydal předseda íránského parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf provokativní prohlášení, v němž obvinil USA z porušení příměří.
„Dobře víme, že pokračování současné situace je pro Spojené státy neúnosné, zatímco my jsme ještě ani nezačali,“ uvedl Ghalibaf, který je považován za jednoho z nejvlivnějších vysokých úředníků v Teheránu, v příspěvku na sociálních sítích.
Marco Rubio, americký ministr zahraničí, tvrdil, že v důsledku pokračujícího konfliktu v Hormuzském průlivu zemřelo 10 civilních námořníků, aniž by poskytl další podrobnosti. Lodě a jejich posádky jsou „drženy jako rukojmí“, řekl na briefingu v Bílém domě. „Jsou izolovaní, hladoví a bezbranní.“
Hormuzský průliv za normálních okolností přepravuje pětinu světových dodávek ropy a zkapalněného plynu, ale od 28. února, kdy USA a Izrael zahájily útoky na Írán, je prakticky uzavřen, což vyvolalo obrovské ekonomické narušení po celém světě. Více než 800 lodí a zhruba 20 000 členů posádek zůstává uvězněno západně od úzkého průlivu.
Írán pohrozil nasazením min, dronů, raket a rychlých útočných plavidel, což činí průjezd průlivem pro komerční lodní dopravu příliš riskantním. USA na to reagovaly blokádou íránských přístavů.
Rubio v prohlášení pro novináře tvrdil, že Teherán se snaží učinit uzavření průlivu „novou normou“. „Za žádných okolností jim nemůžeme dovolit, aby se stalo normou, že vyhazují do vzduchu obchodní lodě a kladou do vody miny,“ řekl. „Naše odpověď na to tedy zní: zablokujeme vaše lodě.“
Válka, která začala izraelským úderem, při kterém zahynul ajatolláh Alí Chameneí, tehdejší nejvyšší íránský vůdce, se nyní zdá být v patové situaci. Írán utrpěl obrovské ekonomické ztráty, které se mohou dramaticky zvýšit, pokud mu začne docházet skladovací kapacita pro ropu, ale Trump je pod tlakem doma i v zahraničí, protože ceny pohonných hmot v USA i v ostatním světě prudce stoupají.
Vůdci ve Washingtonu a Teheránu se zdají být přesvědčeni, že jsou blízko vítězství, a nejsou ochotni učinit významné ústupky, aby umožnili pokrok v přerušovaném vyjednávacím procesu zprostředkovaném Pákistánem.
Írán a USA si navzájem odporují ohledně událostí v úžině v pondělí, kdy několik obchodních lodí v Perském zálivu hlásilo výbuchy nebo požáry a důležitý ropný přístav ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech byl zasažen íránskými raketami.
Ve Washingtonu Hegseth novinářům sdělil, že USA úspěšně zajistily průchod úžinou a že se na průjezd čekají stovky obchodních lodí.
Dosud však bylo potvrzeno, že vodní cestou proplula pouze dvě plavidla, obě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou.
Írán popřel, že by k jakémukoli průjezdu došlo, a tvrdil, že USA v pondělí zaútočily na civilní a nákladní lodě, přičemž zahynulo pět lidí.
Trump bagatelizoval nedávné násilí v průlivu.
V úterý během akce v Oválné pracovně věnované fyzické kondici amerických dětí Trump prohlásil, že Írán „chce uzavřít dohodu“. Řekl: „Jsme uprostřed malé potyčky, vojenské [sic]. Říkám tomu potyčka, protože Írán nemá šanci. Nikdy ji neměl. Oni to vědí.
Co se mi na Íránu nelíbí, je to, že se mnou mluví s takovou úctou a pak jdou do televize. Řeknou: ‚S prezidentem jsme nemluvili.‘“
Rostoucí ceny benzínu a zpomalující se globální ekonomika představují pro Trumpa politickou hrozbu, protože se USA blíží listopadové kongresové volby.
Američtí a íránští představitelé uspořádali minulý měsíc v Islámábádu jedno kolo přímých mírových rozhovorů, ale snahy o sjednání dalších schůzek byly neúspěšné.
Trump opakovaně uváděl íránský jaderný program jako ospravedlnění války a trval na tom, že Írán musí odevzdat své zásoby obohaceného uranu, aby se zabránilo výrobě jaderné zbraně – což Teherán popírá.
Írán v pátek prostřednictvím Pákistánu předložil USA 14bodový mírový návrh, který se údajně zaměřuje na zrušení blokád a nový mechanismus pro správu úžiny. Íránský tisk to prezentoval jako komplexní mírový plán, který má být realizován do 30 dnů, a nikoli pouze jako příměří.
Íránská státní média v neděli uvedla, že USA předaly svou odpověď na návrh prostřednictvím Pákistánu a Írán ji posuzuje. Žádná ze stran neposkytla podrobnosti.
Vysoký pákistánský úředník zapojený do jednání řekl agentuře Reuters, že „diplomacie za zavřenými dveřmi“ pokračuje. „Vynaložili jsme velké úsilí, ve skutečnosti obě strany zmenšily rozdíly ve většině otázek,“ uvedl zdroj.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araghči uvedl, že mírová jednání pokračují za zprostředkování Pákistánu, a varoval USA a Spojené arabské emiráty, aby se nenechaly vtáhnout do „bažiny“.
Íránská státní televize uvedla, že vojenské úřady potvrdily, že v pondělí zaútočily na SAE v reakci na „dobrodružství americké armády“, zatímco íránské úřady zveřejnily mapu toho, co označily za rozšířenou námořní oblast nyní pod íránskou kontrolou, která se táhne za Hormuzský průliv a zahrnuje části pobřeží SAE.
Íránská mapa zahrnovala Fudžajru a další emirátský přístav, Khor Fakkan, oba v Ománském zálivu, na které se SAE od začátku konfliktu spoléhají, aby obešly zablokovaný průliv.
Patová situace vrhla stín na Trumpovu odloženou cestu do Číny, plánovanou na 14. května. Čína je největším odběratelem Íránu, před válkou nakupovala 80 % jeho ropy, což představovalo 13 % čínského dovozu ropy.
Rostoucí ceny benzínu a zpomalující se globální ekonomika také představují politickou hrozbu pro Trumpa, jelikož se USA blíží k listopadovým kongresovým volbám. Vítězství demokratů v jedné nebo obou komorách by oslabilo jeho prezidentství. Trump zatím domácí obavy ignoroval, přičemž některé zprávy naznačují, že se více zajímá o zajištění toho, co považuje za své historické dědictví, než o jakékoli bezprostřední politické obavy.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse