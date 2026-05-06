Povstalecké skupiny v Mali obsadily řídicí stanici dronů
6. 5. 2026
Malijské povstalecké skupiny od dobytí malijského města Kidal 26. dubna neúnavně zveřejňují příspěvky na Facebooku. Videa ukazují bojovníky – jak separatisty z Fronty osvobození Azawadu (FLA), tak džihádisty ze skupiny JNIM – jak pózují před ukořistěnými nebo zničenými vojenskými vozidly.
Některá vozidla kdysi patřila Africkému sboru – ruské polovojenské skupině, která převzala velení po žoldnéřích Wagneru – zatímco jiná patří malijským ozbrojeným silám.
Nicméně jeden snímek, který povstalecké skupiny zveřejnily, je obzvlášť zajímavý. Zobrazuje mobilní pozemní řídicí stanici pro drony, které malijská armáda používala k ovládání severní části země.
Bezprecedentní úlovek pro rebely
V jednom z videí bojovník namíří kameru na kontejner barvy písku chráněný drátěnou sítí, který sedí na zadní části nákladního auta na vojenské základně Kidal. Když vstoupí do kontejneru, natáčí interiér: plný tří obrazovek, stojanů s elektronickým vybavením a joysticků.
#Azawad : kidal, station de drone relai TB2 . pic.twitter.com/rcpywg0i7J— Baye Ag Mahmoud (@BayeAg1) April 27, 2026
Je to pozemní řídicí stanice (GCS), mobilní řídicí stanice, kde operátoři létají s vojenskými drony. Modely dronů používané malijskými ozbrojenými silami – TB2 a Akinci – jsou turecké výroby. Jsou schopny provádět sledování a průzkum, stejně jako shazovat řízené bomby. Byly použity při útocích na civilní obyvatelstvo, například ve vesnici Amasrakad v březnu 2024.
Pozice obrazovek a joysticků natočených v kontejneru odpovídají modelům, které se objevují na webu Baykaru, turecké společnosti, která dodává malijské armádě vojenské drony.
Stejné pozemní řídící centrum bylo natočeno Úřadem pro rozhlas a televizi Mali (ORTM) v roce 2022 během reportáže ohledně použití tureckých dronů TB2 malijskými ozbrojenými silami.
Podle Baykaru je kontejner chráněný ACE III, typ kontejneru speciálně postavený pro operace splňující standardy NATO. Kontejner je jako Faradayova klec – žádné elektromagnetické signály nepronikají dovnitř.
Video také ukazuje přítomnost několika antén, které připomínají ty, které byly vidět na fotografii sdílené polskou armádou při oznámení pořízení dronů TB2.
Ačkoliv je obtížné přesně určit roli těchto antén v operacích, online výzkumník Perma uvedl, že se používají k přenosu signálů. Antény se objevují v katalogu turecké společnosti Denge Airport Equipment.
Ačkoliv povstalecké skupiny mohly obsadit pozemní řídicí centrum dronů, nebyly zveřejněny žádné snímky, které by ukazovaly jejich držení dronů TB2. Místní zdroje uvedly, že pozemní řídicí stanice dronů byla cílem leteckého útoku, ale není možné určit rozsah škod.
