Rumunští socialisté spolu s krajní pravicí svrhli vládu
6. 5. 2026
Rumunský parlament v úterý sesadil středopravicového premiéra Ilie Bolojana vyslovením nedůvěry jeho vládě.
"Tento návrh na odvolání je falešný, cynický a umělý," litoval Bolojan během napjaté debaty před hlasováním. "Každá země by se v mnoha krizích snažila konsolidovat vlády, ne je měnit."
Středolevicová Sociálně demokratická strana (PSD) sehrála rozhodující roli v úspěšném hlasování o nedůvěře. Skupina byla unavená přísnou úspornou politikou Bukurešti, a tak minulý měsíc opustila vládu vedenou Bolojanovou Národní liberální stranou a oznámila, že bude spolupracovat s krajně pravicovou Aliancí pro sjednocení Rumunů na sesazení premiéra.
Tento krok překvapil frakci Socialisté a demokraté v Evropském parlamentu, jejíž členem PSD je. Po letech kárání středopravé Evropské lidové strany za vytváření podobných aliancí s krajní pravicí postavily události v Rumunsku přední středolevicovou skupinu EU do nepříjemné situace.
Bolojan a jeho středopravá Národní liberální strana jsou u moci od roku 2025, po rezignaci bývalého premiéra Marcela Ciolacua. Jeho odvolání přichází méně než rok poté, co Rumunsko uspořádalo vyhrocené prezidentské volby, ve kterých umírněný starosta Bukurešti Nicușor Dan porazil vůdce Aliance pro sjednocení Rumunů, George Simiona.
Simion je všeobecně považován za hlavního strůjce Bolojanova pádu. Jeho krajně pravicová strana v průzkumech stoupá a její šance se pravděpodobně ještě zlepší v období dlouhodobé nestability, která ohrozí už tak nejisté ekonomické vyhlídky země. Rumunsko musí do srpna dokončit klíčové reformy, aby uvolnilo přibližně 11 miliard eur z evropského financování, a pokud si nedá do pořádku veřejné finance, může čelit i snížení úvěrového hodnocení.
Lídr krajní pravice vyzval k předčasným volbám během úterní debaty v parlamentu. "Předpokládáme budoucnost této země, budoucí vládu a obnovujeme naději Rumunů," řekl. "Osud Rumunska musí rozhodnout hlas Rumunů."
Předčasné volby před koncem současného parlamentního období v roce 2028 jsou však považovány za nepravděpodobné. Místo toho se nyní očekává, že prezident Dan zahájí konzultace s vedením strany za účelem vytvoření nové koaliční vlády pod novým premiérem. Jednou z možností je, že Bolojanovi liberálové a socialisté vytvoří nové partnerství pod vedením nezávislého technokrata.
Další možností je, že Bolojan bude vybrán do čela menšinové vlády, čímž by PSD zůstala v opozici spolu s krajně pravicovými poslanci.
Bolojan je sedmým premiérem, který byl svržen hlasováním o nedůvěře od obnovení demokratické vlády po rumunské revoluci v roce 1989.
Před hlasováním o nedůvěře se Dan snažil uklidnit jak domácí voliče, tak evropské spojence. "Chci ujistit Rumuny, že bez ohledu na to, co se stane, Rumunsko bude nadále udržovat svůj západní směr," řekl během tiskové konference v pondělí. "Může být jeden nebo dva týdny nejistoty, ale nemělo by nás to znepokojovat, protože je tu závazek k důležitým cílům."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse