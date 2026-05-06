Náčelník izraelské armády konstatuje, že izraelští vojáci na Západním břehu „zabíjejí tak, jak jsme nezabíjeli od roku 1967“
6. 5. 2026
Náčelník izraelské armády na Západním břehu uvedl, že jeho jednotky „zabíjejí tak, jak jsme nezabíjeli od roku 1967“, včetně smrtelného zastřelení osob, které házejí kamením, jak vyplývá z izraelské zprávy o jeho výrocích.
Toto konstatování generálmajora Aviho Blutha, velitele centrálního velitelství armády, zaznělo na nedávném uzavřeném fóru, ale uniklo do izraelského deníku Haaretz. Bluth dosud nepopřel pravost zprávy deníku Haaretz. Izraelská ar,máda na žádost o komentář nereagovala.
Bluth, který se narodil v osadě na Západním břehu a studoval na náboženské vojenské akademii na okupovaném území, hovořil bez obalu o diskriminačním vojenském soudnictví, které jeho vojáci uplatňují.
Uvedl, že loni zastřelili 42 Palestinců házejících kamením na silnicích na Západním břehu, a trval na tom, že takové činy představují terorismus. Bluth řekl, že armáda nezastřelila žádné židovské militantní osadníky za to, že dělali totéž, a poznamenal, že v jednom případě, kdy byl osadník házející kameny na motoristy zraněn armádní střelbou, došlo k veřejnému „rozruchu“.
„Jakýkoli takový incident má z pohledu společnosti velmi vážné důsledky,“ uvedl Bluth podle citovaných poznámek a otevřeně přiznal: „Ano, jde o diskriminaci.“ Palestinci na Západním břehu podléhají vojenskému právu a prodlouženému zadržování bez soudu, zatímco Izraelci jsou souzeni civilními soudy.
Bluth uvedl, že dalším způsobem, jak uvolnil právní omezení pro izraelské vojáky na Západním břehu, bylo povolení zmrzačení Palestinců přistižených při pokusu o překročení separační bariéry do Izraele za účelem hledání práce.
„U [separační bariéry] je v současné době povoleno zadržet podezřelého střelbou do kolena nebo níže, aby si uvědomil existenci bariéry,“ řekl Bluth a dodal, že to slouží jako odstrašující prostředek.
„V palestinských vesnicích je spousta ‚kulhajících památníků‘ těch, kteří se pokusili [překročit bariéru], takže se za to platí cena,“ řekl.
Stejně jako v případě házečů kamení Bluth ospravedlňoval svá pravidla nasazení tím, že každý nelegální palestinský pracovník je prý „potenciálním teroristou“. Generál také vykreslil své činy jako součást boje o „přežití nejschopnějších“.
„Pokud za vámi někdo přijde, aby vás zabil, zabít ho jako prvního je na Blízkém východě normou, takže zabíjíme tak, jak jsme nezabíjeli od roku 1967,“ řekl Bluth s odkazem na válku proti arabským státům, která vyústila v trvalou okupaci Západního břehu a Gazy. Během druhé intifády v letech 2000 až 2005 byly zabity tisíce Palestinců.
„Jeho apartheidistický přístup, podle kterého armáda střílí pouze Palestince házející kamením, nikoli na Izraelce, byl ospravedlněn ‚sociologickými důsledky‘ střelby na ty druhé,“ uvedl deník Haaretz v úvodníku a položil otázku: „Zohlednil ‚sociologické důsledky‘ těchto ‚chabých památníků‘ na Palestince?“
Od útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 a následné války v Gaze vedou izraelští osadníci eskalující kampaň násilného zastrašování Palestinců na Západním břehu s cílem vyhnat je z jejich země. V této kampani je pravidelně podporuje izraelská armáda, která se stále více skládá z vojáků a důstojníků pocházejících z osad.
Podle údajů OSN bylo v roce 2025 na Západním břehu zabito izraelskými silami a osadníky 230 Palestinců.
Bluth vyvolal kontroverzi o několik dní dříve varováním, o kterém rovněž informoval deník Haaretz, že „židovský teror“ páchaný extremisty, známými jako „mládež z vrcholků kopců“, nakonec vyvolá povstání.
„Tito lidé nepovažují Araby za lidské bytosti a myslí si, že je možné upálovat lidi zaživa, vypálit domy s lidmi uvnitř, a bohužel to dělají často,“ uvedl Bluth podle zprávy deníku Haaretz.
Generál řekl, že „je téměř zázrak, že Palestinci jsou stále lhostejní“, ale dodal, že „nezůstanou lhostejní navždy“, a varoval před možností povstání na Západním břehu.
„Bluth nyní odhalil to, co všichni již věděli: Izraelské obranné síly spolupracují s osadníky, kteří provádějí každodenní pogromy,“ komentoval deník Haaretz. „Bluth to nazývá izraelským terorismem, ale nejenže se nesnaží tomu zabránit stejným způsobem, jakým IDF zabraňuje palestinskému terorismu, ale ve skutečnosti tomu napomáhá.“
