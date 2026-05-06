Nigérie po xenofobních útocích evakuuje z JAR 130 svých občanů
6. 5. 2026
Nigérie oznámila program "dobrovolné repatriace" pro své občany v Jižní Africe po sérii xenofobních incidentů v nejindustrializovanější zemi kontinentu.
Ministryně zahraničí Bianca Odumegwu-Ojukwu v neděli uvedla, že se již zaregistrovalo 130 lidí k návratu domů.
"Očekává se, že toto číslo poroste," napsala na sociálních sítích a dodala, že "Nigerijské životy a podniky v Jižní Africe nesmí být nadále ohrožovány."
Dva Nigerijci byli v dubnu zabiti při incidentech spojených s jihoafrickými bezpečnostními složkami, uvedla Odumegwu-Ojukwu.
Proč Nigerijci opouštějí Jihoafrickou republiku?
Jihoafrická republika v posledních měsících zaznamenala nárůst protiimigrační rétoriky. Proběhla řada protestů vedených skupinami tvrdícími, že nelegální migrace poškozuje ekonomiku země.
Bylo také hlášeno několik násilných útoků, většinou zaměřených na černé Afričany z jiných zemí.
Odborníci však varovali, že imigranti jsou pouze obětními beránky za ekonomické problémy Jihoafrické republiky a že protimigrantský zápal je poháněn populistickými komentátory na internetu.
Podle jihoafrické národní statistické agentury žije v zemi přibližně 3 miliony imigrantů, což je přibližně 5 % populace, přičemž většina pochází z šestnáctičlenného bloku Jihoafrického rozvojového společenství (SADC).
Co řekla Jihoafrická republika k protimigrantskému násilí?
Jihoafrický ministr zahraničí Ronald Lamola sdělil tisku, že s Odumegwu-Ojukwu hovořil po telefonu a "Zamysleli jsme se nad výzvami, které nelegální migrace přináší, a zavázali jsme se pracovat na řešení kořenových příčin, najít společná a udržitelná řešení tohoto společného problému."
Nigerijské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jihoafrický vysoký komisař v Abudži má jednat s nigerijskými zástupci, aby projednal "zdokumentované případy špatného zacházení s nigerijskými občany a útoky na jejich podniky".
Jihoafrická republika má uspořádat volby 4. listopadu. Odumegwu-Ojukwu obvinila proticizinecké opoziční strany z podněcování "opakující se vlny" xenofobní rétoriky "za účelem získání hlasů".
Minulý týden Firoz Cachalia, úřadující jihoafrický ministr policie, odsoudil protimigrantské násilí slovy: "Činy xenofobie, násilí, rabování nebo zastrašování nebudou za žádných okolností tolerovány."
