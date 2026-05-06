Británie: Aktivisté Palestine Action shledáni vinnými z trestného činu
6. 5. 2026
Charlotte Head, 30 let, Samuel Corner, 23 let, Leona Kamio, 30 let, a Fatema Rajwani, 21 let, vnikli v srpnu 2024 do továrny Elbit Systems poblíž Bristolu, poté zničili majetek a střetli se s bezpečnostními pracovníky a policií.
Zoe Rogers, 22 let, a Jordan Devlin, 31 let, byli dříve zproštěni stejného obvinění porotou u Crown Court ve Woolwichi.
Corner byl také shledán vinným z úmyslného způsobení těžkého ublížení na zdraví poté, co udeřil seržantku Kate Evans kladivem.
Soud dříve vyslechl, že skupina oblečená v červených overalech, použila vyřazenou vězeňskou dodávku k nárazu do bezpečnostních oken na místě Elbit, ozbrojena nástroji.
Žalobkyně Deanna Heer KC řekla soudu: "Uvnitř skladu se pustili do ničení co největšího množství majetku."
"Použili páčidla a kladiva k poškození počítačů, zařízení, dronů a dalších produktů, které Elbit vyrobil," řekla.
"Jejich úkolem bylo způsobit co nejvíce škod, dokud nebudou násilně zastaveni."
Zdroj v angličtině: ZDE
