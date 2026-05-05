Britští aktivisté z flotily směřující do Gazy svědčí, že po násilném zacházení ze strany izraelských sil potřebovali nemocniční péči
5. 5. 2026
Alice Chapmanová a Zak Khan uvádějí, že byli po zadržení u Kréty minulý týden biti, kopáni a i\zraelští vojáci na ně plivali
Dva britští aktivisté uvedli, že byli hospitalizováni poté, co je zbily izraelské síly, které minulý týden zadržely jejich flotilu s humanitární pomocí pro Gazu.
Alice Chapmanová a Zak Khan byli mezi 180 členy flotily Global Sumud, kterou ve středu pozdě večer zadržely izraelské obranné síly (IDF) v mezinárodních vodách poblíž Kréty.
Khan, kandidát Strany zelených do zastupitelstva, uvedl, že ho izraelský voják střelil do nohy gumovým projektilem. „Byl jsem zbit čtyřmi lidmi, opakovaně mě bili pěstmi, kopali, plivali na mě a obviňovali mě, že jsem terorista,“ řekl.
Chapmanová svědčila, že ji udeřil izraelský voják.
Dva členové flotily, Saif Abukeshek, španělsko-švédský občan palestinského původu, a Thiago Ávila, brazilský občan, jsou stále zadržováni v Izraeli. Byli předvedeni před soud ve městě Aškelon, ale ani jeden z nich nebyl obviněn.
Khan uvedl, že mu lékaři sdělili, že během útoku mu jen těsně uniklo zlomení čelisti. Navíc si kvůli podmínkám, v nichž byli zadržení drženi na palubě izraelské vězeňské lodi, přivodil infekci dýchacích cest.
Podle Chapmanové to znamenalo, že asi polovina zadržených musela spát uvnitř přepravních kontejnerů, zatímco druhá polovina musela zůstat venku. V noci snášeli silnou zimu a přes den velké horko, řekla a dodala, že izraelští vojáci jim přes den odepírali vodu a používali omračující granáty, aby jim narušili spánek.
Několik zadržených bylo umístěno do samovazby – někteří kvůli zdravotním potížím –, ale Khan uvedl, že ostatní byli odvedeni a zbiti. Jeden z nich, kterého pojmenoval Richard, byl „velmi brutálně zbit uvnitř kontejneru“. Řekl, že jeho spoluvězni Richarda neviděli, ale že bití bylo tak hlasité, že ho mohli slyšet. „Byl unesen v podstatě proto, že mluvil hlasitě, a konkrétně proto, že řekl ‚svobodu Palestině‘,“ uvedl.
Oba muži, kteří jsou nyní na Krétě, uvedli, že patřili mezi 34 lidí, kteří byli po propuštění odvezeni do nemocnice, z nichž tři potřebovali sanitku.
Izraelské síly zadržely posádky nejméně 22 lodí z flotily, která se pokouší prolomit izraelskou námořní blokádu pásma Gaza a doručit humanitární pomoc.
Organizátoři uvedli, že ve flotile bylo asi 20 britských občanů, z nichž osm bylo zadrženo. Dva z osmi se již vrátili do Velké Británie, zatímco ostatní jsou rozptýleni po Krétě a Turecku.
Poté, co vyšlo najevo, že Abukeshek a Ávila byli odvezeni do Izraele k výslechu, vydaly Španělsko a Brazílie v pátek společné prohlášení, v němž odsoudily to, co popsaly jako „únos dvou svých občanů v mezinárodních vodách izraelskou vládou“.
Organizátoři flotily Global Sumud odsoudili izraelské kroky jako pirátství a uvedli, že osoby na palubě byly nezákonně zadrženy více než 600 mil od Gazy.
Izraelské úřady byly požádány o vyjádření.
Izraelské ministerstvo zahraničí již dříve označilo flotilu za provokativní „PR kousek“ a lhalo, že kroky Izraele jsou v souladu s mezinárodním právem.
Britské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář nereagovalo. Ve čtvrtek uvedlo, že jedná s izraelskými úřady „s očekáváním, že situace bude vyřešena bezpečně a v souladu s mezinárodním právem“.
Mluvčí řekl: „Úsilí o doručení pomoci po moři poukazuje na zoufalou humanitární situaci v Gaze. Izrael musí udělat více pro to, aby do Gazy mohla být doručena dostatečná pomoc v souladu s dohodnutými minimálními cíli.“
