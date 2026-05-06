Evropští a kanadští lídři uprostřed nejistoty ohledně americké politiky vedli bezpečnostní rozhovory v Jerevanu
6. 5. 2026
Evropští lídři a kanadský premiér Mark Carney se v pondělí sešli v Arménii, aby se snažili zvládnout napjaté geopolitické prostředí pod nepředvídatelným Bílým domem.
Americký prezident Donald Trump měl významnou roli na zasedání Evropského politického společenství (EPC). Odehrávalo se v Jerevanu, na křižovatce mezi Ruskem a Blízkým východem – dvěma hlavními tématy programu.
"Lídři z celého kontinentu, s Kanadou jako hostem, budou diskutovat o tom, jak spolupracovat na posílení bezpečnosti a kolektivní odolnosti," napsal předseda Evropské rady Antonio Costa na sociálních sítích při svém příjezdu do arménského hlavního města v neděli.
Íránská válka, která otřásla globální ekonomikou tím, že zvýšila ceny energií, prohloubila rozkol v transatlantických vztazích.
Po sporu mezi Trumpem a německým kancléřem Friedrichem Merzem, který kritizoval způsob, jakým Washington vedl konflikt, oznámily Spojené státy stažení 5 000 amerických vojáků z Německa.
To přispělo k pochybnostem ohledně závazku USA bránit evropské spojence, zatímco válka ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině se trvá již pátým rokem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf NATO Mark Rutte byli přítomni v Jerevanu, zatímco Merze zastupoval francouzský prezident Emmanuel Macron.
Připojil se k nim kanadský Carney – první neevropský lídr, který se přidal k jednáním EPC, což je znamením stále těsnějších vztahů mezi Ottawou a Evropou, které zahájil Trump.
Summit byl "příležitostí zdůraznit, že bezpečnost Evropy je výzvou na 360 stupňů", uvedl vysoký představitel EU.
Stejně jako v Evropě, i kanadská ekonomika utrpěla Trumpovými cly – ale Carney zůstal vzdorovitý a stal se jakousi symbolickou figurou pro země, které se snaží postavit republikánskému prezidentovi.
V dojemném projevu začátkem tohoto roku vyzval střední mocnosti, aby spojily síly tváří v tvář nové globální realitě definované soutěží velmocí a "mizejícím" řádem založeným na pravidlech.
"EPC byla zpočátku vnímána jako protiputinovský klub," řekl Sebastien Maillard, zvláštní poradce think-tanku Jacques Delors Institute.
"S pozváním Kanady tato iniciativa – která byla původně vedena geografií – nyní dostává protitrumpovský nádech."
Ottawa se snaží diverzifikovat svého jižního souseda a připojila se k obrannému financování EU – jako první neevropská země, která tak učinila – a usiluje o posílení spolupráce v oblasti obchodu.
"Kanada má způsob, jak se dívat na svět a hledat způsoby, jak řešit současné výzvy, které Evropa do značné míry sdílí," řekl představitel EU pod podmínkou anonymity.
'Reorientace'
EPC, které se koná dvakrát ročně, bylo založeno z iniciativy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona v roce 2022 jako reakce na invazi na Ukrajinu.
Spojuje členy Evropské unie a nyní i dalších 21 zemí, od Albánie po Británii.
Summity EPC obvykle nepřinášejí konkrétní rozhodnutí, ale nabízejí lídrům příležitost k výměně názorů ve skupinách i bilaterálně. Většina politiků dorazila v neděli do arménského hlavního města na neformální večeři.
Španělský premiér Pedro Sánchez se v pondělí zúčastnil schůzky poté, co jej technický problém s jeho letadlem donutil k nouzovému přistání v Turecku a přenocování v Ankaře.
Jerevanské setkání je první svého druhu na Kavkaze a přichází v době, kdy Arménie buduje bližší vztahy s Evropou a zároveň se snaží opatrně uvolnit z ruského sevření.
V úterý následoval summit EU-Arménie s hlavními představiteli bloku Costou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen, která jej označila za "významný milník" v přibližování země k Evropě.
Vztahy mezi Jerevanem a jeho tradičním spojencem Moskvou se v posledních letech zhoršily, částečně proto, že ruské mírové jednotky nezasáhly během vojenských konfliktů se sousedním Ázerbájdžánem.
Pod vedením premiéra Nikola Pašinjana Arménie formálně prosazuje strategii, kterou nazývá "diverzifikace", v rámci níž vnitrozemská země usiluje o vztahy jak s Ruskem, tak se Západem.
Costa říká, že blok se těší na "prohloubení tohoto vztahu" se zemí tří milionů obyvatel, která v roce 2017 podepsala komplexní dohodu o partnerství s EU a loni oznámila záměr požádat o členství.
V dubnu EU zřídila misi, která má pomoci bývalému sovětskému státu řešit zahraniční vměšování, přičemž Rusko je podezřelé z dezinformačního tlaku před červnovými volbami.
Putin prohlásil, že je "zcela klidný" ohledně arménských snah o vztah k Evropě – zároveň varoval, že členství jak v EU, tak v Ruskem vedené Eurasijské ekonomické unii současně je "jednoduše nemožné".
