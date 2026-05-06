Bílý dům se začíná připravovat na republikánskou porážku v kongresových volbách
6. 5. 2026
Podle médií probíhají přípravy na pozadí očekávání významného vítězství demokratů ve volbách do Kongresu USA uprostřed volebního období prezidentské administrativy, které se budou konat v listopadu.
Brífinky trvají přibližně 30 minut a obsahují prezentace o mechanismech práce kongresového dohledu, stejně jako doporučení pro interakci s tímto dohledem. Úředníci jsou vyzýváni, aby byli opatrní při psaném projevu a rychle reagovali na žádosti zákonodárců.
Podle jednoho z představitelů, který se briefingu zúčastnil, Bílý dům považuje za "velmi pravděpodobné", že republikáni ztratí kontrolu alespoň nad jednou komorou Kongresu. Popisoval rozhovor na toto téma jako "střízlivý".
Bílý dům potvrdil, že relevantní doporučení byla poskytnuta od ledna 2025. Mluvčí administrativy poznamenal, že Úřad pro právní poradenství "zajišťuje dodržování dozorových postupů a zavádění osvědčených postupů" a dodal, že "to není nic nového".
Zároveň nejnovější brífinky, z nichž některé se konaly během uplynulého měsíce, probíhají v jiném politickém kontextu a mají "silný nádech" nadcházejících voleb do Kongresu.
Někteří zaměstnanci to vnímají jako přípravu na možné negativní scénáře, vzhledem k rostoucímu pocitu v administrativě, že Republikánská strana může ztratit půdu pod nohama.
Popularita prezidenta Donalda Trumpa klesá kvůli ekonomickým obtížím, zejména spojeným s válkou s Íránem. Podle průzkumu provedeného WP ve spolupráci s ABC News a Ipsos mají demokraté pětiprocentní náskok v podpoře ve volbách do Sněmovny reprezentantů (oproti předchozím dvěma bodům).
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse