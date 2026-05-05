Normalizace nebezpečné politické tuposti v Česku úspěšně pokračuje, podle Okamury “vedeme s Německem boj”
5. 5. 2026
Bohumil Kartous
Kremelský kolaborant Okamura a jeho firma na prodej politických hrnců si prosadili, že sněmovna přijme usnesení, jímž odsoudí akt smíření, během kterého se zástupci sudetských Němců setkají v Brně s přeživšími holocaustu a Nickem Wintonem, synem Nicholase Wintona, zachránce stovek židovských dětí. Sněmovna přijme usnesení na základě DOHODY KOALIČNÍ RADY, tedy se souhlasem všech ostatních “ctihodných” stran této koalice.
Zdůvodnění k usnesení sněmovny, které její předseda, majitel cestovky plyšáků, přednesl, je jako vystřižené z nějakého československého fašistického plátku z 30. let 20. století a ignoruje všechno, co se událo nejen za posledních 22 let společného členství v EU, 27 let společného členství v NATO, 29 let od přijetí česko - německé deklarace o vzájemných vztazích, 37 let od Sametové revoluce, ale v zásadě vše od konce druhé světové války.
Cituji Okamuru: “Problém soužití Čechů a Němců v našich dějinách je odvěký. S Němci bojujeme o středoevropský prostor zřejmě už jeden a půl tisíce let.”
Na základě tohoto výpotku krystalické idiocie tedy nyní česká sněmovna zostudí zemi, kterou má reprezentovat. Učiní tak, znovu opakuju, hlasy (p)oslíčků celé koalice. Všichni se k tomuto výpotku přihlásí.
Pro kontext ještě zmíním, že Okamurův sněmovní fámul Vondráček před pár dny pokořil stávající český rekord v politickém kretenismu, když vyzval svých pět voličů, aby přestali démonizovat ruskou hrozbu a obrátili pozornost k Německu, které na rozdíl od Česka plní závazky NATO a posiluje armádu. Armádu, kterou se naopak SPD a další politický odpad srocený pod touto politickou značkou snaží v Česku cíleně oslabovat prostřednictvím němého ministra obrany.
Také cítíte ten nával národní hrdosti?
