Přečetli jsme jinde
Jak souvisí ruské petrodolary a fakt, že takový člověk jako Okamura předseda sněmovně
8. 1. 2026
čas čtení
2 minuty
Podívejte, miliardy petrodolarů z Ruska vyprané přes “vážené byznysmeny” z Velké Británie a USA vytvořily na sociálních sítích prostředí, kde účty umělé inteligence k nerozeznání od živých lidí lijí do hlav našich spoluobčanů nenávist k Západu, EU a demokracii, píše v USA žijící česká publicistka Alexandra Alvarová na sociální síti
. Každý den jim tato “média zadarmo” opakují, jak se cítí špatně, jak je všichni okrádají, jak hnusná je jejich země, jak bylo dřív všechno lepší, jak nic nemá cenu a nejlepší je zvolit Okamuru a všechno tady zapálit.
Když na vás stroj zaměří pozornost, protože software si vás vyhodnotí, že patříte psychologicky do kategorie “ovlivnitelní “, tak už vám nepomůže ani svěcena voda. Dostanete 10 x denně do feedu dávku nenávisti k sousedům, k vládě, k vašemu vlastnímu životu, vrtají se vám v otevřených ranách tak dlouho, dokud vám v hlavě nepřeskočí. Za rok jste někdo úplně jiný a ten japonský pitomec je nový Bůh pomsty.
Nezlobte se na lidi, že volí SPD. Jak říká expert na sekty Steven Hassan: nikdo si mozek dobrovolně nevymyje sám. Prostě do toho spadnete.
Tomio Okamura, reprezentant 7 % ovlivnitelných, je nájemná děvka Ruské federace, ale protože poskytuje lidem pocit síly v té zuřivosti, kterou do nich napumpovaly sociální sítě, jeho voličům to přestalo vadit. I když to bude znamenat že nás začnou zase Rusáci tunelovat jako v devadesátkách.
Oni si toho všimnou teprve až nebudou v rozpočtu prachy a zhorší se zdravotnictví, sociální péče a ceny ve kšeftech, protože stát pod mafiánským triem Babiš - Okamura - Turek strpí kartelové dohody supermarketů.
Taky byste měli díru v hlavě, kdyby se na vás zaměřila propaganda nenávisti a vy jste ty splašky neuměli vypnout.
Jo a Tomio nemá v čele sněmovny co dělat. Je to zrádce českého národa a ohrožuje naše bezpečí.
252
Diskuse