Jak souvisí ruské petrodolary a fakt, že takový člověk jako Okamura předseda sněmovně

8. 1. 2026

čas čtení 2 minuty
Podívejte, miliardy petrodolarů z Ruska vyprané přes “vážené byznysmeny” z Velké Británie a USA vytvořily na sociálních sítích prostředí, kde účty umělé inteligence k nerozeznání od živých lidí lijí do hlav našich spoluobčanů nenávist k Západu, EU a demokracii, píše v USA žijící česká publicistka Alexandra Alvarová na sociální síti. Každý den jim tato “média zadarmo” opakují, jak se cítí špatně, jak je všichni okrádají, jak hnusná je jejich země, jak bylo dřív všechno lepší, jak nic nemá cenu a nejlepší je zvolit Okamuru a všechno tady zapálit.

Když na vás stroj zaměří pozornost, protože software si vás vyhodnotí, že patříte psychologicky do kategorie “ovlivnitelní “, tak už vám nepomůže ani svěcena voda. Dostanete 10 x denně do feedu dávku nenávisti k sousedům, k vládě, k vašemu vlastnímu životu, vrtají se vám v otevřených ranách tak dlouho, dokud vám v hlavě nepřeskočí. Za rok jste někdo úplně jiný a ten japonský pitomec je nový Bůh pomsty.
Nezlobte se na lidi, že volí SPD. Jak říká expert na sekty Steven Hassan: nikdo si mozek dobrovolně nevymyje sám. Prostě do toho spadnete.
Tomio Okamura, reprezentant 7 % ovlivnitelných, je nájemná děvka Ruské federace, ale protože poskytuje lidem pocit síly v té zuřivosti, kterou do nich napumpovaly sociální sítě, jeho voličům to přestalo vadit. I když to bude znamenat že nás začnou zase Rusáci tunelovat jako v devadesátkách.
Oni si toho všimnou teprve až nebudou v rozpočtu prachy a zhorší se zdravotnictví, sociální péče a ceny ve kšeftech, protože stát pod mafiánským triem Babiš - Okamura - Turek strpí kartelové dohody supermarketů.
Taky byste měli díru v hlavě, kdyby se na vás zaměřila propaganda nenávisti a vy jste ty splašky neuměli vypnout.
Jo a Tomio nemá v čele sněmovny co dělat. Je to zrádce českého národa a ohrožuje naše bezpečí.

