Ukrajina potřebuje mobilizovat dalších 250 tisíc vojáků, aby porazila Rusko
23. 2. 2026
Podle mediálních zpráv mají ukrajinské jednotky ve většině oblastí fronty na východě země, zejména v Doněcké oblasti, menší síly a slabší zbraně než nepřítel. Konkrétně mluvíme o oblastech Lymanu a Siversku, stejně jako o směrech Slavjansk a Kramatorsk, kde Rusko pokračuje v postupu.
Zdroje listu The Times věří, že pro vítězství nebo významný zlom ve válce Ukrajina potřebuje alespoň 250 000 dalších vojáků a silnější zbraně.
To potvrdil ukrajinský důstojník v Pokrovsku, který uvedl, že nedostatek personálu omezuje schopnost armády provádět operace. Podle něj země potřebuje další piloty dronů a pěchotu.
Co se týče Ruska, navzdory značným ztrátám si agresorská země ponechává pěchotní zálohy a neprovádí všeobecnou mobilizaci, využívá finanční pobídky k přilákání nových vojáků. Podle odborníků je Kreml připraven obětovat velké množství pěchoty, aby postupoval vpřed v rámci strategie známé jako mlýnek na maso.
Zdroj z britského ministerstva obrany poznamenal, že nejlepším scénářem pro Rusko by bylo dalších 18 měsíců války a dalších 500 tisíc obětí vlastní armády, aby dobyli zbytek Donbasu. Nejhorší scénář zahrnuje asi čtyři roky konfliktu a téměř dva miliony obětí.
The Times také komentuje trojstranná jednání a hodnotí je jako pokus o dosažení příměří. Odborníci se domnívají, že Rusko nevyjednává v dobré víře a pravděpodobně nebude souhlasit s ničím jiným než s úplnou kapitulací Ukrajiny.
Zdroj z britského ministerstva zahraničí uvedl, že Moskva sleduje maximalistickou agendu a téměř nevydává signály, že by očekávala konec války v blízké budoucnosti.
