Obžalováno pět osob podezřelých z "posílání finančních prostředků Hamásu" prostřednictvím francouzských nevládních organizací
23. 2. 2026
Pět osob spojených s francouzskými sdruženími Humani'Terre a Soutien Humani'Terre bylo obviněno z podezření z "posílání finančních prostředků pod záminkou humanitární pomoci Hamásu, teroristické organizaci", oznámila v sobotu 21. února Národní protiteroristická prokuratura (PNAT).
Obžalovaní byli po svém pátečním obvinění postaveni pod soudní kontrolu, uvedl stejný zdroj a potvrdil informace Le Figaro. Jsou stíháni za "financování teroristického podniku", "porušení důvěry v organizovanou skupinu" a "porušení důvěry v organizované skupině ve vztahu k teroristickému podniku".
Tato obvinění vycházejí z prohlídek provedených v pondělí v Humani'Terre, domech a kancelářích vedoucích pracovníků nebo bývalých vedoucích pracovníků obou asociací. Dvě budovy, v Paříži a La Courneuve (Seine-Saint-Denis), byly rovněž zabaveny prostřednictvím Agentury pro správu a vymáhání zabaveného a obstaveného majetku (Agrasc).
Vše začalo předběžným vyšetřováním zahájeným 3. listopadu 2023 a bylo svěřeno protiteroristické sekci kriminální brigády policejní prefektury, Generálnímu ředitelství vnitřní bezpečnosti (DGSI) a Ústřednímu úřadu pro potlačování závažné finanční kriminality (OCRGDF).
Sdružení Humani'Terre a Soutien Humani'Terre, "jejichž společenským účelem je podpora palestinského obyvatelstva žijícího v uprchlických táborech na Západním břehu, v Libanonu a v pásmu Gazy", stejně jako vedení představenstva těchto sdružení, byli tehdy "podezřelí z posílání finančních prostředků pod záminkou humanitární pomoci Hamásu, teroristické organizaci", shrnuje PNAT.
