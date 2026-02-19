Čínští tančící roboti: jak moc bychom se měli obávat?
Tančící humanoidní roboti se v pondělí stali hvězdami každoročního galavečera China Media Group's Spring Festival Gala, nejsledovanějšího oficiálního televizního vysílání v Číně. Vrhali se vpřed a dělali salta vzad (přistávali na kolenou), točili se a skákali. Ani jeden z nich nespadl.
Představení bylo působivé, ale některé diváky přimělo k zamyšlení: pokud roboti nyní umí tančit a předvádět bojová umění, co dalšího ještě dokážou?
Odborníci mají rozporuplné názory, někteří tvrdí, že roboti mají svá omezení a že představení by mělo být vnímáno jako státní propaganda.
Roboti, vyvinutí několika čínskými robotickými firmami, předvedli řadu složitých kousků, včetně kung-fu, komediálních skečů a choreografovaných tanečních pohybů po boku lidských umělců.
Klipy šířící se online rychle vyvolaly srovnání s loňským vysíláním k lunárnímu novému roku, ve kterém také vystupovali tančící roboti, ale s výrazně jednoduššími pohyby.
Kyle Chan, odborník na technologický rozvoj Číny v Brookings Institution, politické organizaci ve Washingtonu DC, řekl, že Peking využívá tato veřejná robotická představení k „ohromení domácího i mezinárodního publika technologickou vyspělostí Číny“.
„Na rozdíl od modelů umělé inteligence nebo průmyslového vybavení jsou humanoidní roboti velmi viditelnými příklady technologického vedení Číny, které může široké publikum vidět na svých telefonech nebov televizi,“ řekl.
Chan poukázal na zesilující se konkurenci v technologické oblasti mezi Čínou a USA a dodal: „Zatímco Čína a USA jsou v oblasti umělé inteligence vyrovnané, humanoidní roboti jsou oblastí, ve které může Čína tvrdit, že je před USA, zejména pokud jde o zvyšování produkce.“
Georg Stieler, vedoucí robotiky a automatizace v globální technologické poradenské firmě Stieler Technology and Marketing, také zdůraznil symboliku čínského vysílání v hlavním vysílacím čase.
„To, co odlišuje tuto galavečerní show od podobných akcí jinde, je přímost cesty od průmyslové politiky k velkolepé show v hlavním vysílacím čase,“ uvedl Stieler v prohlášení.
Při srovnání letošních vystoupení s loňskými – kdy diváci viděli „v zásadě jediný choreografický režim“ s omezenými pohyby, včetně chůze, otáčení a kopání – Stieler uvedl, že jedním z klíčových signálů pokroku Číny v oblasti robotiky je „schopnost provozovat velké množství téměř identických humanoidů v synchronizovaném pohybu se stabilní chůzí a konzistentním chováním kloubů“.
Stieler však také poznamenal: „Jevištní vystoupení zatím není rovnocenné průmyslové robustnosti.“ Řekl, že to, co roboti dělali, bylo výsledkem tréninku rutiny „stovky nebo tisícekrát – nemohli jste jim prostě říct, aby změnili směr nebo udělali něco úplně jiného“.
„Tyto taneční pohyby zahrnují velmi málo vnímání prostředí a jsou v podstatě imitačním učením plus regulátorem udržujícím rovnováhu. To má malý vliv na spolehlivost v nestrukturovaných prostředích, což je předpoklad pro nasazení v továrnách. Také pokrok v obratnosti není tak rychlý jako v pohybu,“ dodal.
Představení nejnovější generace čínských robotů podtrhuje širší technologické ambice této země.
Do konce roku 2024 bylo v Číně registrováno 451 700 společností zabývajících se inteligentní robotikou s celkovým kapitálem 6,44 bilionu juanů (přibližně 932,16 miliardy dolarů), podle státních údajů. Díky významným vládním projektům, jako jsou Made in China 2025 a 14. pětiletý plán, se robotika a umělá inteligence staly klíčovými prioritami Pekingu.
Morgan Stanley předpokládá, že prodej humanoidů v Číně se v roce 2026 více než zdvojnásobí na 28 000 kusů. Elon Musk uvedl, že očekává, že jeho největším konkurentem budou čínské společnosti, protože Tesla se zaměřuje na ztělesněnou umělou inteligenci a svůj vlajkový humanoid Optimus. „Lidé mimo Čínu Čínu podceňují, ale Čína je na úplně jiné úrovni,“ řekl Musk minulý měsíc.
Marina Zhang, profesorka technologie na Technické univerzitě v Sydney, uvedla, že taková viditelná prezentace pravděpodobně naznačuje novou fázi čínského výrobního plánu, „kde se robotika stává klíčovým prvkem při přechodu od levné montáže k high-endové, inteligentní výrobě“.
