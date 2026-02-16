Channel 4 News: Poslednímu dni mnichovské konference dominovala Ukrajina
16. 2. 2026
Moiderátorka, Channel 4 News, neděle 15. února 2026: Mnichovská bezpečnostní konference skončila a vysoká představitelka EU Kaia Callas odmítla kritiku USA a řekla, že Evropa nečelí zániku civilizace. Mnozí evropští politici však pociťují úlevu poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio zaujal mnohem smířlivější tón než JD Vance, který loňskou akci využil k jejich útoku. Zara Swamy informuje z Mnichova:
Reportérka: Letos v Mnichově se evropští lídři cítili o něco méně odstrčení. Velký rozpor mezi Amerikou a Evropou přetrvává v otázce Ukrajiny a výdajů na obranu NATO.
"Pane ministře, rád vás vidím."
Včera večer se americký ministr zahraničí Marco Rubio setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na pořadu jednání bylo další kolo mírových rozhovorů zprostředkovaných USA, které se mají konat příští týden v Ženevě.
Navzdory vřelému přístupu Rubia chce jeho šéf ve Washingtonu, prezident Trump, aby Zelenskyj pokročil v mírových jednáních. Na konferenci se však ostatní republikáni snaží povzbudit Trumpovu administrativu, aby vyvíjela větší tlak na Rusko a méně na Ukrajinu.
Senátor Lindsey Gfraham: "Myslím, že Putin není připraven vážně vyjednávat. Myslím, že jsme dosáhli pokroku, ale on věří, že může napadnout Donbas. A nepřestane, dokud tlak nebude větší, ne menší."
Reportérka: Tlak však v Moskvě není cítit. Jen za tento týden Rusko podle prezidenta Zelenského vypustilo 1 300 dronů a 50 balistických raket. Evropští lídři sdílejí Zelenského obavy, že Rusko využívá vyjednávací proces pouze k prodloužení války. Největší hrozbou, kterou Rusko v současné době představuje, je to, že u vyjednávacího stolu získá více, než dosáhlo na bojišti.
Jakou skutečnou moc však má Evropa při rozhodování o svém osudu? Zeptala jsem se britské ministryně zahraničí Yvette Cooperové na roli Spojeného království ve světě ovládaném supervelmocemi.
Yvette Cooper: Myslím, že jednou z věcí, které jsem zde na Mnichovské bezpečnostní konferenci viděla, je vůdčí role, kterou Keir Starmer hraje na mezinárodní scéně v době, kdy panuje taková globální nestabilita. V době, kdy mír, o kterém jsme si mysleli, že nastane po skončení studené války, právě zmizel. Jsme svědky pokračující ruské agresivní hrozby. Viděli jsme také, jak USA změnily svůj přístup. Stále jsou silnými spojenci NATO, ale uznávají, že Evropa musí pro svou obranu udělat více. To je jedna z věcí, kterou Keir Starmer prosazuje, za kterou se zasazuje a na které pracuje zejména s Francií a Německem, ale také s našimi partnery v celé Evropě.
Jsou to právě tato partnerství, která budujeme v zahraničí, která nás posilují doma.
Reportérka: Může být Vladimir Putin zodpovědný za Navalného smrt, když nyní víme, že byl otráven toxickým jedem?
Yvette Cooper: No, ruský režim zjevně chtěl Alexeje Navalného umlčet a nyní máme důkaz o smrtelném toxinu, který byl nalezen v jeho těle v době jeho smrti. A pouze ruský režim měl motiv, prostředky i příležitost použít proti němu tento smrtelný jed. Proto jsme jako skupina evropských spojenců tuto skutečnost nahlásili Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Pro nás se jedná o jasné porušení pravidel pro chemické zbraně, a proto požadujeme, aby za to někdo nesl odpovědnost.
Reportérka: Na britském území jsme samozřejmě byli svědky podobných případů otravy. Obáváte se, že by se takové incidenty mohly opakovat?
Yvette Cooper: Myslím si, že jsme byli svědky rostoucí hybridní hrozby ze strany Ruska, jeho agresivity a ochoty použít smrtící toxiny, jak jsme viděli v Salisbury na našem vlastním území. Viděli jsme to také v případě Alexeje Navalného. Viděli jsme samozřejmě také jejich agresi vůči Ukrajině. Musíme zajistit, že jsme připraveni spolupracovat s našimi evropskými partnery a spojenci z NATO, abychom mohli reagovat na všechny formy ruské agrese, jak ji vnímáme.
