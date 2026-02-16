Epstein měl vazby na americké a izraelské zpravodajské služby
16. 2. 2026
Americký demokratický poslanec Thomas Massie:
Proč si myslíte, že se už tolik měsíců tak usilovně snaží zabránit zveřejnění Epsteinovy dokumentace? Jaký je podle vás skutečný důvod?
Thomas Massie: Tyto soubory usvědčují miliardáře a jejich přátele a politické sponzory, které se oni snaží chránit. Epstein měl také úzké vazby na naše vlastní zpravodajské služby a izraelské zpravodajské služby. Proto se tak usilovně snaží tomu zveřejnění zabránit. A já věřím, že se to pokusí zastavit někde jinde. A to se jim také vymstí.
