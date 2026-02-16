Epstein měl vazby na americké a izraelské zpravodajské služby

16. 2. 2026

Americký demokratický poslanec Thomas Massie:

Proč si myslíte, že se už tolik měsíců tak usilovně snaží zabránit  zveřejnění Epsteinovy dokumentace? Jaký je podle vás skutečný důvod?

Thomas Massie: Tyto soubory usvědčují miliardáře a jejich přátele a politické sponzory, které se oni snaží chránit. Epstein měl také úzké vazby na naše vlastní zpravodajské služby a izraelské zpravodajské služby. Proto se tak usilovně snaží tomu zveřejnění zabránit. A já věřím, že se to pokusí zastavit někde jinde. A to se jim také vymstí.

 

