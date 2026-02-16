Kaja Kallas: Zajímavé

16. 2. 2026

Kaja Kallas, viceprezidentka Evropské komise, řekla to, co mělo být řečeno už dávno:

„Jako občanka země, která je na druhém místě v žebříčku svobody tisku,   slyšet kritiku týkající se svobody tisku od země (Spojených států), která je na 58. místě tohoto žebříčku je pro mě zajímavé.“





