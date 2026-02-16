Kaja Kallas: Zajímavé
16. 2. 2026
čas čtení < 1 minuta
Kaja Kallas, viceprezidentka Evropské komise, řekla to, co mělo být řečeno už dávno:
„Jako občanka země, která je na druhém místě v žebříčku svobody tisku, slyšet kritiku týkající se svobody tisku od země (Spojených států), která je na 58. místě tohoto žebříčku je pro mě zajímavé.“
Kaja Kallas, VP of the European Commission, saying what should have long been said:— Daractenus (@Daractenus) February 15, 2026
"Coming from a country that is number 2 in the Press Freedom Index, hearing criticism regarding press freedom from a country (United States) that is 58th on this list is interesting." pic.twitter.com/33O7FdMlNF
