Česká televize zase lže. Přitom se domáhá koncesionářských poplatků
14. 2. 2026
Francie, Německo a Česko vyjádřily pobouření a požadovaly, aby OSN propustila @FranceskAlb na základě zcela smyšlené, neexistující citace, která pocházela z videa zkresleného umělou inteligencí a byla prosazována židovským sionistickým členem francouzského parlamentu.
Ubohé a nechutné.
France, Germany and Czechia have expressed outraged and demanded the UN fire @FranceskAlb, based on a completely fabricated, non-existent quote that came from AI-distorted video, and was pushed by a Jewish Zionist member of the French Parliament.— Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 14, 2026
1. nazvu Albanese "antisemitskou aktivistkou"— Michal Škop (@skopmichal) February 13, 2026
2. připojím text, kde Macinka odsuzuje Albanese za to, že řekla, že "Izrael je společný nepřítel lidstva"
3. nezmíním, že je to LEŽ, tohle vůbec neřekla
4. nazvu to "informováním o kroku MZV ČR"
Proč si tahle IDG propaganda píča Szántó pořád hraje na veřejnoprávnost? https://t.co/BkFlRblkXe— julmus 🍄 (@julmus) February 14, 2026
Lživé obvinění Francesky Albanese z OSN, rozšířené izraelským aktivistou, vyvolalo mezinárodně obrovskou vlnu podpory pro ni. Česká televize jen rozšřila to lživé obvinění. A to si nárokuje koncesionářské poplatky.
Viz níže:
Více než 100 veřejných osobností, včetně Susan Sarandon, Judith Butler a Roberta Del Naja, podepsalo dopis na podporu Francesky Albanese uprostřed pomlouvačné kampaně požadující její rezignaci.
⚡JUST IN - Over 100 public figures, including Susan Sarandon, Judith Butler, and Robert Del Naja, have signed a letter backing Francesca Albanese amid a smear campaign calling for her resignation pic.twitter.com/1eTqjz1yY6
— Ounka (@OunkaOnX) February 14, 2026Pravda nebo lež – Ne, Francesca Albanese z OSN neoznačila Izrael za „společného nepřítele lidstva“.
Truth or Fake - No, the UN's Francesca Albanese did not call Israel 'the common enemy of humanity'— FRANCE 24 (@FRANCE24) February 12, 2026
Éric Cantona znovu vyjádřil podporu Francesce Albanese, zvláštní zpravodajce OSN pro okupovaná palestinská území, která byla napadena za komentář o Izraeli, který ve skutečnosti neřekla. Ve Francii a Itálii několik politiků požaduje její rezignaci za to, že Izrael označila za „společného nepřítele lidstva“. Albanese však tato slova nikdy neřekla: fráze pochází z upraveného videa. Cantona není jedinou známou mezinárodní osobností, která se vyjádřila na podporu Albanese: dopis na její podporu nedávno podepsalo 100 umělců. (Fotografie je několik měsíců stará; Cantona ji dnes znovu sdílel na Instagramu.)
Éric Cantona reiterates his support for Francesca Albanese, the UN Special Rapporteur on the Occupied Palestinian Territories, who has been attacked for a comment about Israel that she didn't actually make.— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) February 14, 2026
Na chválu, podporu a, ano, oslavu Francesky Albanese.
Zatímco se Francesca připravuje předložit OSN svou osmou zprávu o zacházení s Palestinci na okupovaných územích, její démonizace probíhá podle známého vzorce:
Některé falešné nevládní organizace šíří lži o Francesce, poté je vyvoláno pobouření a nakonec vlády Německa, Francie, Česka atd. – politici, kteří již roky dělají vše pro to, aby vyzbrojili a poskytli diplomatickou ochranu genocidní izraelské vládě – vyzývají k její rezignaci ze funkce zvláštní zpravodajky OSN.
Proč? Z jednoduchého důvodu: Abychom my, vy a já, nemluvili o odporných skutečnostech, které Francesca odhaluje s tak brilantní jasností a právní přesností: genocida Palestinců, ekonomické motivy korporátního světa, který profituje z okupace, mučení palestinských zajatců Izraelem, nekonečné porušování mezinárodního práva Izraelem atd.
Dnes kritici Francesky Albanese, ti, kteří se snaží chránit Izrael před její dobře zdokumentovanou, faktickou a legitimní kritikou tím, že ji nechají propustit nebo ji donutí odstoupit z funkce zvláštní zpravodajky OSN – tito lidé nechápou jednu věc:
Francesca se NIKDY nezastaví! Bude i nadále odhalovat zločiny Izraele, ať už je zvláštní zpravodajkou OSN, nebo ne. Moje zpráva pro ně je jednoduchá: Francesca Albanese může být ještě úspěšnější v odhalování izraelské genocidy, pokud ji zbavíte její role v OSN. Dejte si pozor, co si přejete!
„Francesca je jednou z posledních překážek, které brání beztrestnosti Izraele. ... proto se tak zoufale snaží ji odstranit.“ AJ+ hovořilo s @ASE poté, co manipulované video zvláštní zpravodajky OSN Francescy Albanese vyvolalo v západním světě požadavky na její rezignaci.
In praise, support and, yes, celebration of Francesca Albanese.— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) February 13, 2026
As Francesca prepares to present her 8th report to the UN on the treatment of Palestinians in the Occupied Territories, her demonisation follows a familiar pattern:
“Francesca is one of the last sort of barriers to Israel’s impunity. ... that’s why they’re so desperate to cancel her.”— AJ+ (@ajplus) February 14, 2026
Vážení evropští lídři, Francesca Albanese @FranceskAlbs se zapíše do historie jako hrdinka a vy se zapíšete jako padouši.
Dear leaders of Europe,— Zachary Foster (@_ZachFoster) February 13, 2026
Francesca Albanese @FranceskAlbs will go down in history as a hero & you will go down in history as villains.
I francouzská média přiznávají, že francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot lhal francouzskému Národnímu shromáždění na @FranceskAlbs a zcela zkreslil její komentáře. V normálním světě by to byl on, kdo by měl odstoupit, ne Albanese. Kdysi tomu tak bývalo...
Even French media are admitting that France's Foreign Minister Jean-Noël Barrot lied to the French National Assembly on @FranceskAlbs, completely misrepresenting her comments.— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) February 14, 2026
Francesca Albanese je jedním z nejodvážnějších lidí na planetě a my všichni se musíme postavit na její ochranu.
Francesca Albanese is one of the bravest human beings on the planet, and we must all stand up to protect her— YourFavoriteGuy (@guychristensen_) February 13, 2026
Prohlášení skupiny OIC v Ženevě ohledně nepravdivých obvinění vznesených proti zvláštní zpravodajce OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinském území okupovaném od roku 1967, paní @FranceskAlbs ⬇️
⬇️Statement by the OIC Group in Geneva regarding false allegations directed against the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian Territory occupied since 1967, Ms. @FranceskAlbs ⬇️ pic.twitter.com/8gIobIKYst— OIC Group in Geneva (@OICinGeneva) February 14, 2026
✉️ Spolu s více než 100 poslanci v Evropě podporujeme Francescu Albanese, která se stala obětí intrik vlády 🇫🇷 kvůli výrokům, které nikdy neřekla. Místo toho, aby se Francie navážela do zpravodajky OSN, měla by podniknout kroky k ukončení genocidy v Gaze.
✉️ Avec + de 100 députés en Europe, nous soutenons Francesca Albanese, victime d'une cabale du gouvernement 🇫🇷 sur des propos qu'elle n'a pas tenus.— Manon Aubry (@ManonAubryFr) February 13, 2026
Vlády, které požadují odstoupení Francescy Albanese, jsou plně kompromitovány Izraelem. Jak to víme? Dělají to na základě lži, kterou vymyslela izraelská lobby ve Francii. Toto divadlo potvrzuje to, co řekla, že společný nepřítel je větší než jen Izrael.
The governments who call for Francesca Albanese to resign are fully compromised by Israel.— MenchOsint (@MenchOsint) February 13, 2026
How can you tell ? They're doing it based on a lie fabricated by the Israeli lobby in France.
