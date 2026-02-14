Česká televize zase lže. Přitom se domáhá koncesionářských poplatků

14. 2. 2026

Česko je už zase mezinárodně "slavné":

Francie, Německo a Česko vyjádřily pobouření a požadovaly, aby OSN propustila @FranceskAlb na základě zcela smyšlené, neexistující citace, která pocházela z videa zkresleného umělou inteligencí a byla prosazována židovským sionistickým členem francouzského parlamentu.

Ubohé a nechutné.



Neuvěřitelné je, že individua jako Szánto systematicky už dlouhé měsíce šíří lži o izraelském vraždění civilistů a dětí a potlačuje informace o masových izraelských válečných zločinech. Jak je možné, že to ČT toleruje? Co je to Česká republika za zemi, že je to tam možné?

Představte si, že by Szántó obhajoval nacistické vraždy v koncentračních táborech za druhé světové války. To, co dělá, je přesně na úrovni takové obhajoby. 

Lživé obvinění Francesky Albanese z OSN, rozšířené izraelským aktivistou,  vyvolalo mezinárodně obrovskou vlnu podpory pro ni. Česká televize jen rozšřila to lživé obvinění. A to si nárokuje koncesionářské poplatky.


 Více než 100 veřejných osobností, včetně Susan Sarandon, Judith Butler a Roberta Del Naja, podepsalo dopis na podporu Francesky Albanese uprostřed pomlouvačné kampaně požadující její rezignaci.

 ⚡JUST IN - Over 100 public figures, including Susan Sarandon, Judith Butler, and Robert Del Naja, have signed a letter backing Francesca Albanese amid a smear campaign calling for her resignation pic.twitter.com/1eTqjz1yY6

Pravda nebo lež – Ne, Francesca Albanese z OSN neoznačila Izrael za „společného nepřítele lidstva“.


Éric Cantona znovu vyjádřil podporu Francesce Albanese, zvláštní zpravodajce OSN pro okupovaná palestinská území, která byla napadena za komentář o Izraeli, který ve skutečnosti neřekla. Ve Francii a Itálii několik politiků požaduje její rezignaci za to, že Izrael označila za „společného nepřítele lidstva“. Albanese však tato slova nikdy neřekla: fráze pochází z upraveného videa. Cantona není jedinou známou mezinárodní osobností, která se vyjádřila na podporu Albanese: dopis na její podporu nedávno podepsalo 100 umělců. (Fotografie je několik měsíců stará; Cantona ji dnes znovu sdílel na Instagramu.)


Na chválu, podporu a, ano, oslavu Francesky Albanese. 

Zatímco se Francesca připravuje předložit OSN svou osmou zprávu o zacházení s Palestinci na okupovaných územích, její démonizace probíhá podle známého vzorce:

Některé falešné nevládní organizace šíří lži o Francesce, poté je vyvoláno pobouření a nakonec vlády Německa, Francie, Česka atd. – politici, kteří již roky dělají vše pro to, aby vyzbrojili a poskytli diplomatickou ochranu genocidní izraelské vládě – vyzývají k její rezignaci ze funkce zvláštní zpravodajky OSN.

Proč? Z jednoduchého důvodu: Abychom my, vy a já, nemluvili o odporných skutečnostech, které Francesca odhaluje s tak brilantní jasností a právní přesností: genocida Palestinců, ekonomické motivy korporátního světa, který profituje z okupace, mučení palestinských zajatců Izraelem, nekonečné porušování mezinárodního práva Izraelem atd.

Dnes kritici Francesky Albanese, ti, kteří se snaží chránit Izrael před její dobře zdokumentovanou, faktickou a legitimní kritikou tím, že ji nechají propustit nebo ji donutí odstoupit z funkce zvláštní zpravodajky OSN – tito lidé nechápou jednu věc: 

Francesca se NIKDY nezastaví! Bude i nadále odhalovat zločiny Izraele, ať už je zvláštní zpravodajkou OSN, nebo ne. Moje zpráva pro ně je jednoduchá: Francesca Albanese může být ještě úspěšnější v odhalování izraelské genocidy, pokud ji zbavíte její role v OSN. Dejte si pozor, co si přejete!„Francesca je jednou z posledních překážek, které brání beztrestnosti Izraele. ... proto se tak zoufale snaží ji odstranit.“ AJ+ hovořilo s @ASE poté, co manipulované video zvláštní zpravodajky OSN Francescy Albanese vyvolalo v západním světě požadavky na její rezignaci.

Vážení evropští lídři, Francesca Albanese @FranceskAlbs se zapíše do historie jako hrdinka a vy se zapíšete jako padouši.

I francouzská média přiznávají, že francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot lhal francouzskému Národnímu shromáždění na @FranceskAlbs a zcela zkreslil její komentáře. V normálním světě by to byl on, kdo by měl odstoupit, ne Albanese. Kdysi tomu tak bývalo...

Francesca Albanese je jedním z nejodvážnějších lidí na planetě a my všichni se musíme postavit na její ochranu.

Prohlášení skupiny OIC v Ženevě ohledně nepravdivých obvinění vznesených proti zvláštní zpravodajce OSN pro situaci v oblasti lidských práv na palestinském území okupovaném od roku 1967, paní @FranceskAlbs ⬇️

✉️ Spolu s více než 100 poslanci v Evropě podporujeme Francescu Albanese, která se stala obětí intrik vlády 🇫🇷 kvůli výrokům, které nikdy neřekla. Místo toho, aby se Francie navážela do zpravodajky OSN, měla by podniknout kroky k ukončení genocidy v Gaze.

Vlády, které požadují odstoupení Francescy Albanese, jsou plně kompromitovány Izraelem. Jak to víme? Dělají to na základě lži, kterou vymyslela izraelská lobby ve Francii. Toto divadlo potvrzuje to, co řekla, že společný nepřítel je větší než jen Izrael.


