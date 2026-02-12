Izraelský útok na Gazu podporovaný USA připravil na Kubě půdu pro kolektivní trest
V pondělí kubánská vláda oznámila, že blokáda ropných dodávek ze strany Trumpovy administrativy brzy způsobí, že letecké společnosti nebudou mít palivo pro letadla. Americká kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortez varovala, že mezinárodní společenství příliš toleruje akty ekonomické války, které kolektivně trestají celé obyvatelstvo, nejen vládní úředníky, informuje na webu Common Dreams Julia Conley.
Ocasio-Cortez (D-NY) reportérovi Drop Site News Julianu Andreonemu sdělila, že půda pro zhoršené utrpení kubánského lidu byla připravena v Gaze, kde republikánští i demokratičtí úředníci od října 2023 podporují izraelskou politiku hladovění a vojenské útoky.
“To jsme viděli v Gaze, že? Otevřela se nová éra zvrácenosti, kde dříve existoval – nebo existoval tento deklarovaný závazek k dodržování lidských práv – kdy byli nevinní civilisté téměř vyňati z válečných pravidel a blokád,“ řekla Ocasio-Cortez.
Kubánský lid je již dlouho obětí trvajícího nelegálního obchodního embarga americké vlády. Trumpovo rozhodnutí přerušit dodávky ropy na Kubu z Venezuely, která byla jejím největším dodavatelem energie, a hrozba uvalení celních sazeb na všechny země, které dodávají ropu na tento ostrovní stát, však způsobily, že rodiny čelí dlouhým výpadkům elektřiny a hrozbě, že kubánský zdravotní systém brzy přestane fungovat, protože nebude mít palivo pro provoz nemocnic.
Trump tvrdí, že jeho cílem je potrestat kubánskou vládu, která podle něj minulý měsíc začala představovat „neobvyklou a mimořádnou hrozbu“ pro USA. Bez důkazů obvinil tuto zemi z poskytování útočiště teroristům. Kubánští představitelé tato obvinění ostře odsoudili.
Ocasio-Cortez přirovnala Trumpův ekonomický útok na Kubu ke katastrofě, kterou izraelská armáda podporovaná USA způsobuje v Gaze od roku 2023, kdy zahájila útok a blokádu humanitární pomoci jako odvetu za útok Hamásu na jižní Izrael. V říjnu bylo dosaženo dohody o „příměří“, ale od té doby byly izraelskými obrannými silami zabity stovky Palestinců a Izrael pokračuje v blokování pomoci.
Izraelská armáda, která s podporou USA tvrdí, že cílem útoku je Hamás, což mezinárodní experti a lidskoprávní organizace označují za genocidu, zabila více než 71 000 Palestinců a bombardovala domy, školy, nemocnice a další civilní infrastrukturu.
„Ukázalo se, že je nyní jaksi přijatelné, že celý západní svět bude přehlížet hladovění a zbavování lidí základních potřeb, protože považuje politické aktéry nebo politické režimy v dané zemi za nepřijatelné,“ řekla Ocasio-Cortez. „To, co zde vidíme, je možná propast, kdy nemocnicím dochází palivo... Mluvíme o nevinných dětech a ženách, které by mohly být vystaveny nebezpečí.“
„Je naší povinností bránit lidská práva bez ohledu na to, kde se nacházejí,“ dodala.
Trita Parsi, výkonný viceprezident Quincy Institute for Responsible Statecraft, s touto analýzou souhlasí.
„Gaza nebyla jen genocidou,“ řekl, jelikož měla posloužit k dosažení izraelského cíle „zničit velkou část mezinárodního práva a norem týkajících se použití síly, aby bylo možné stále více používat nelidské násilí a nátlak proti CIVILISTŮM.“
Dylan Williams, viceprezident pro vládní záležitosti v Center for International Policy, dodal, že Ocasio-Cortez „správně zvedla prapor mezinárodního konsensu založeného na pravidlech“ v oblasti lidských práv, který opustila Bidenova administrativa, když poskytla finanční a politickou podporu izraelskému útoku na Gazu.
Ocasio-Cortez se připojila k obavám, které na začátku tohoto týdne vyjádřil Pierre-Emmanuel Dupont, mezinárodní expert na sankční právo, který řekl kubánskému zpravodajskému serveru Belly of the Beast, že Trumpova administrativa pro Kubu „představuje riziko bezprostředního humanitárního kolapsu v souvislosti s nedostatkem paliva, což může vážně ovlivnit v podstatě všechna lidská práva civilního obyvatelstva v této oblasti“.
„Sankce by se měly omezovat na politické činitele,“ řekl Dupont. „Neměly by se bez rozdílu vztahovat na celé obyvatelstvo, což se však děje. Představují kolektivní trest v tom smyslu, že postihují každého kubánského občana bez ohledu na jeho vztah k vládě nebo režimu.“
Celý text v angličtině ZDE
