Turecko varuje, že by se mohlo připojit k závodům v jaderném zbrojení
11. 2. 2026
"Upřímně řečeno, nechceme vidět dramatické změny v regionu, které by mohly narušit současnou rovnováhu sil. To by mohlo například přimět země, které mají problémy s Íránem, k tomu, aby usilovaly o jaderné zbraně. A pak se pravděpodobně budeme muset nechtěně zapojit do tohoto závodu," řekl ministr zahraničí.
Fidan připomněl, že Turecko je smluvní stranou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) od roku 1980. Podle ministra však tato dohoda obsahuje nespravedlivá ustanovení, včetně toho, že země, které vlastnily jaderné zbraně v době podpisu dokumentu v roce 1967, si tento status zachovávají. "Toto je pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN (Velká Británie, Čína, Rusko, Spojené státy a Francie). Na oplátku se předpokládalo, že jiné země budou mít zajištěny přenosy technologií v oblasti mírové jaderné energie a státy vlastnící jaderné zbraně vynaloží veškeré úsilí, aby se jich zbavily. Ani jeden z těchto dvou bodů však nebyl splněn. V důsledku toho dochází k jaderné nespravedlnosti," řekl Fidan.
Ministr také přiznal, že některé země se vydají cestou jaderných zbraní, pokud Spojené státy oslabí ochranný "deštník", který je tradičně poskytován jejich spojencům. "V budoucnu můžeme vidět rostoucí počet států, které budou usilovat o vlastnictví jaderných zbraní. A nebude to Írán ani žádná jiná země na Blízkém východě. Budou to země asijsko-pacifického regionu a Evropy," řekl.
Dne 5. února americký viceprezident J.D. Vance předpověděl jaderný chaos na Blízkém východě kvůli Íránu. Řekl, že pokud islámská republika takové zbraně bude mít, pak Saúdská Arábie a poté další arabské země Perského zálivu je brzy budou chtít také získat.
Vance dodal, že USA budou spolupracovat s Čínou, Ruskem a dalšími na snížení počtu jaderných zbraní ve světě, "a jedinou otázkou je, jak tuto červenou linii vynutit". Poté Peking uvedl, že se těchto jednání nezúčastní, protože jeho jaderné schopnosti "v žádném případě neodpovídají úrovni Spojených států nebo Ruska".
V současnosti vlastní jaderné zbraně devět zemí. Kromě stálých členů Rady bezpečnosti OSN jsou to Indie, Pákistán, Izrael a Severní Korea. Podle mezinárodních odhadů je na světě asi 12 100 jaderných hlavic. Z nich je asi 9 600 ve vojenských zásobách, asi 3 900 je v bojové službě a dalších 2 100 je udržováno ve stavu vysoké operační připravenosti. Rusko má 5 580 hlavic, Spojené státy 5 240 a Čína 500, ale její arzenál rychle roste. Francie má asi 290 hlavic a Británie 225.
