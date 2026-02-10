Velká Británie a USA klesly na nové minimum v globálním indexu korupce
10. 2. 2026
Pokles skóre zemí v ročním žebříčku přichází uprostřed „znepokojivého trendu“ úpadku zavedených demokracií.
Velká Británie a USA klesly na nové minimum v globálním indexu korupce, a to v souvislosti s „znepokojivým trendem“ oslabování demokratických institucí politickými dary, úplatky za přístup a státním pronásledováním aktivistů a novinářů.
Odborníci a podnikatelé hodnotili 182 zemí na základě svého vnímání úrovně korupce ve veřejném sektoru a sestavili žebříček, v jehož čele se umístilo Dánsko s nejnižší úrovní korupce a na konci Jižní Súdán.
Index vnímání korupce, který sestavuje skupina Transparency International, zaznamenal celkové zhoršení situace na celém světě, přičemž 31 zemí si zlepšilo své skóre, zatímco 50 zemí si ho zhoršilo.
Zpráva zejména poukázala na úpadek v zavedených demokraciích a varovala, že události během prezidentství Donalda Trumpa a odhalení obsažená v Epsteinově dokumentaci by mohly přispět k dalšímu zhoršení situace.
Velká Británie se od roku 2015 postupně propadá v žebříčku, když klesla ze sedmého místa na 20. místo v roce 2025, se skóre 70 ze 100, což je pokles ze 71 v loňské zprávě.
Transparency International vysvětlila tento mírný pokles a zdůraznila obavy spojené se dvěma hlavními politickými stranami, které se zúčastnily všeobecných voleb v roce 2024.
Uvedla, že rekordní výdaje na volební kampaň „posílily“ závislost na bohatých sponzorech, přičemž konzervativci přijali 15 milionů liber od jediného dárce za méně než 12 měsíců.
To se považuje za odkaz na příspěvky podnikatele Franka Hestera, které vyvolaly výzvy, aby konzervativci peníze vrátili poté, co deník Guardian odhalil, že největší dárce strany se dopustil rasistických a sexistických výroků.
Zpráva také poukázala na zprávy, že nejbohatší člověk světa, Elon Musk, zvažoval dar ve výši 100 milionů dolarů (73 milionů liber) populistické straně Reform UK.
Do centra pozornosti se dostala také Labouristická strana, poté co vyšlo najevo, že její největší dárce, Waheed Alli, obdržel privilegovaný přístup do sídla premiéra na Downing Street č. 10. Zpráva také zdůraznila kritiku politických jmenování dárců stran.
Velká Británie pravděpodobně zůstane i letos „zapletena do skandálů“, varovala organizace Transparency International, a to kvůli odhalením o vztahu mezi významným členem Labouristické strany a bývalým velvyslancem v USA Peterem Mandelsonem a odsouzeným pedofilem Jeffreyem Epsteinem.
„Tento trvalý úpadek není dočasným výkyvem – hrozí, že se stane charakteristickým rysem naší politické kultury,“ řekl Daniel Bruce, výkonný ředitel Transparency International UK.
„Britská vláda musí prokázat, že to s obnovením integrity myslí vážně. To znamená přijmout odvážná opatření k odstranění velkých peněz z politiky, zajistit skutečně otevřenou vládu a skoncovat s protekcionářstvím, které podkopává důvěru veřejnosti v naše instituce.“
Vláda oznámila plány na posílení standardů ve veřejném životě, včetně mechanismu pro odstranění zneuctěných členů horní sněmovny a revize stávajícího rámce upravujícího lobbing.
USA klesly z 28. místa na 29. místo, předstihla je Litva a zaznamenaly své dosud nejnižší skóre 64 bodů. Soudě podle hodnocení nedávných událostí v této zprávě by USA mohly čekat další pokles.
Transparency International uvedla, že ačkoli průzkumy, z nichž byly čerpány údaje pro zprávu, byly provedeny v roce 2025, nezohledňovaly všechny události, které se odehrály během tohoto roku, prvního roku druhého prezidentství Donalda Trumpa.
Upozornila na „využívání veřejných funkcí k omezování nezávislých hlasů, jako jsou nevládní organizace a novináři, normalizaci konfliktní a transakční politiky, politizaci rozhodování státních zastupitelství a kroky, které podkopávají nezávislost soudnictví“.
Pouze sedm zemí dosáhlo skóre 80 nebo vyššího, přičemž Dánsko se umístilo na prvním místě již osmým rokem v řadě, následované Finskem, Singapurem, Novým Zélandem, Norskem, Švédskem a Švýcarskem.
Jižní Súdán se umístil na společném posledním místě spolu se Somálskem, těsně pod Venezuelou, Jemenem a Libyí.
Transparency International vyjádřila lítost nad „znepokojivým trendem“ klesajících skóre, zejména v demokraciích, kde byly instituce dříve silnější.
„Globální řád je pod tlakem rivality mezi velmocemi a nebezpečným ignorováním mezinárodních norem,“ uvedla organizace.
„Ozbrojené konflikty a klimatická krize mají smrtící dopad. Společnosti se také stále více polarizují.
Abychom těmto výzvám mohli čelit, potřebuje svět zásadové vůdce a silné, nezávislé instituce, které jednají čestně a chrání veřejné zájmy. Příliš často však jsme svědky selhání dobré správy věcí veřejných a odpovědného vedení.“
Transparency International zavedla svůj index vnímání korupce v roce 1995, ale historické umístění pochází z roku 2012, kdy změnila metodiku.
Mluvčí britské vlády uvedl: „Tato vláda je odhodlána bojovat proti korupci a chránit těžce vydělané peníze pracujících lidí.
Naše protikorupční strategie se zaměřuje přímo na korupční aktéry, omezuje jejich vliv a posiluje systémy, které chrání naši demokracii.
Tato strategie přivádí před soud více korupčních osob ve Velké Británii a zahrnuje nové finanční prostředky ve výši 15 milionů liber na rozšíření domácí protikorupční jednotky.“
Zdroj v angličtině ZDE
