Brazílie po protestech původních obyvatel pozastavila bagrování přítoků Amazonky
9. 2. 2026
Stovky domorodých obyvatel protestují už dva týdny před přístavním terminálem amerického agropodnikatelského giganta Cargill na severu Brazílie, aby upoutaly pozornost vlády prezidenta Luize Inacia Luly da Silvy.
Byly rozhořčeny kvůli bagrování a přizpůsobování amazonských řek pro vývoz obilí.
Vláda ve svém prohlášení uvedla, že pozastavila každoroční bagrovací práce na řece Tapajos ve státě Para "jako gesto vyjednávání".
Protestující požadují zrušení dekretu podepsaného levicovým vůdcem Lulou v srpnu, který označil hlavní amazonské řeky za priority pro nákladní plavbu a rozšiřování soukromých přístavů.
Chtějí také zrušení federálního výběrového řízení vyhlášeného v prosinci v hodnotě 74,8 milionu realů (14,2 milionu dolarů) na správu a splavňování řeky Tapajos.
Kromě pozastavení procesu bagrování vláda slíbila, že před zahájením jakýchkoli prací konzultuje s místními komunitami.
