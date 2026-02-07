Největší hrozbou pro Evropu není Trumpova invaze. Je to jeho globální politická revoluce
7. 2. 2026
Jsem přesvědčen, že evropská „nová pravice“ je radikálně současným hnutím. Porazit ji znamená pochopit její kritiku liberalismu, varuje Mark Leonard.
Evropské vlády jsou vyděšené Trumpovými hrozbami ohledně obchodu, Grónska a budoucnosti NATO. Největší hrozbou však není to, že Trump napadne spojence nebo ponechá Evropu na milost Rusku. Je to to, že jeho ideologické hnutí by mohlo Evropu změnit zevnitř.
Rok po Trumpově návratu do Bílého domu se jeho „druhá americká revoluce“ šíří do Evropy. Epsteinovy dokumenty odhalují, jak to neohrabaně začalo v roce 2018 se Stevem Bannonem, ale s druhým příchodem Trumpa a nástupem JD Vance k moci se z toho stalo mnohem sofistikovanější partnerství. Národní bezpečnostní strategie USA zveřejněná Bílým domem v listopadu vyzvala k posílení rostoucího vlivu „vlasteneckých“ evropských stran, jako jsou Reform UK, Alternative für Deutschland (AfD), Rassemblement National (RN) Marine Le Penové, Fidesz v Maďarsku a Vox ve Španělsku. Babiš se k tomu také lísá. Stejně jako v případě komunistických hnutí za studené války je nejlepší chápat tyto nacionalistické, populistické a v některých případech krajně pravicové strany nikoli jako izolované národní jevy, ale jako projevy společného intelektuálního projektu – hnutí, které je nyní v různé míře posilováno cizí mocností.
Toto hnutí je často zobrazováno jako zpátečnické nebo reakční, zaměřené na obnovení imaginární minulosti. Ve skutečnosti však jeho síla spočívá v tom, že je radikálně současný – jemně vyladěný na politické, sociální a intelektuální podmínky 21. století. Posledních 18 měsíců jsem se snažil tomuto hnutí porozumět a hovořil jsem s nejrůznějšími lidmi, od maďarských intelektuálů s brýlemi po čerstvě oholené mladé politiky RN ve Francii, od ortodoxních židovských politických filozofů po zapřisáhlé stoupence Maga v USA, píše autor. Na základě tohoto výzkumu jsem přesvědčen, že hnutí zdaleka není zakotveno v minulosti, ale je hypermoderní a jeho představitelé mají přesvědčivou analýzu selhání liberální demokracie a cestu k moci. Odtud pochází označení „nová pravice“.
Ústředním bodem sebechápání hnutí je tvrzení, že liberalismus selhal, stejně jako hluboce provázaný globalizovaný řád, který prosazoval po skončení studené války. Podle tohoto hnutí občané viděli, jak jejich národní kultury a ekonomiky byly zničeny nepřetržitou řadou otřesů, které přinesla liberalizace: globální finanční krize v roce 2008, krize eurozóny o dva roky později, uprchlická krize v roce 2015, pandemie covidu v roce 2020 a prudký nárůst životních nákladů po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022. Každá krize podle něj odhalila limity liberální správy, přetížila kapacity státu a podnítila podezření, čí zájmy vlády ve skutečnosti slouží. Vlády zachránily banky, ale snížily sociální dávky a nechaly lidem zabavit domovy. Obyčejní lidé zaplatili kumulativní cenu těchto krizí – ztrátou pracovních míst, omezenými službami nebo rostoucími účty –, zatímco elity byly před důsledky chráněny.
Jedním z nejvýraznějších zastánců tohoto názoru je Benedikt Kaiser, který byl kdysi obviněn z pohybu v neonacistických kruzích, ale který se dal na volební politiku a stává se jedním z předních hlasů v intelektuálním ekosystému AfD. Kaiser mi řekl, že to byla konvergence těchto krizí, která podkopala legitimitu poválečného liberálního řádu a mainstreamových stran a poskytla politickým povstalcům zásadní příležitost k ovládnutí politické agendy.
Na pozadí těchto krizí se hnutí pustilo do budování nové volební koalice, která oslovovala především voliče z řad dělnické třídy, kteří měli pocit, že přišli zkrátka a zažili relativní pokles příjmů, bezpečnosti a společenského postavení. Tato výzva byla zhuštěna do jasné politické agendy zahrnující imigraci, obchod, zahraniční politiku a reformu státu, vše spojené slibem obnovit společnou národní identitu. Hranice se staly nástrojem k odlišení „skutečných“ členů národa od cizinců. Cla byla přepracována jako způsob, jak obnovit domácí výrobu a zvýšit důstojnost práce. Zahraniční politika byla zredukována na úzce definovaný národní zájem. A institucionální odpor byl překonán útokem na „hluboký stát“ a diskreditací odborníků jako strážců diskreditovaného liberálního řádu.
Úspěch nové pravice spočívá také v jejím ovládnutí roztříštěného mediálního prostředí – a v jejím využití algoritmického informačního prostoru. Jak se veřejná sféra rozpadla na online subkultury, naučila se obcházet tradiční žurnalistiku a dominovat digitálním platformám. Prosazováním liberální interpretace „svobody slova“ navázala spojenectví s technologickými magnáty, jako je Elon Musk, a zaplavila online prostor svými narativy a slogany. Nová pravice, často vyzbrojená „alternativními fakty“ a provokativními memy, nyní dominuje ekonomice pozornosti. Rozhovor jsem vedl s americkým konzervativním spisovatelem Rodem Dreherem, který citoval případ Isabel Vaughan-Spruce, křesťanské aktivistky, která byla dvakrát zatčena v Birminghamu za modlitbu před potratovou klinikou, aby ilustroval, jak mainstreamová a digitální pravice nyní žijí ve zcela odlišných realitách. Ačkoli se Vaughan-Spruce stala kultovní postavou v informační sféře nové pravice, většina čtenářů Guardianu o ní nikdy neslyšela.
Jejich nejúčinnějším manévrem bylo možná to, že donutili mainstreamové strany do neřešitelné pozice – vykreslili je jako obránce elit namísto pracujících, jako obránce kontinuity namísto změny. Příliš dlouho zavedené strany bagatelizovaly rozsah této hrozby. Když už reagovaly, často se uchýlily k napodobování rozdělující rétoriky nové pravice, zejména v otázce migrace. Napodobování však často mělo opačný účinek a místo neutralizace protivníků je posílilo.
Jakákoli účinná reakce proto musí začít uznáním síly kritiky liberalismu ze strany nové pravice. To musí být spojeno s politickým projektem, který reaguje na obavy dělnické třídy a využívá nové metody zapojení, což je přístup, který se osvědčil v Dánsku a Nizozemsku, stejně jako v Kentucky a New Yorku.
Nejjasnější poučení možná přinášejí osobnosti jako Mark Carney a Anthony Albanese, kteří si uvědomili, že spojení populistů v jejich zemích s Trumpovou revolucí by pro ně mohlo být přítěží. Průzkum provedený Evropskou radou pro zahraniční vztahy naznačuje, že trumpismus by mohl následovat podobnou trajektorii: v jedné zemi za druhou nyní jasná většina považuje Trumpovo znovuzvolení za škodlivé. Pokud si centristické síly uvědomí mezinárodní hrozbu, kterou představuje druhá americká revoluce, a sjednotí se kolem strategie, která promění silné stránky nové pravice v její slabiny, stále existuje šance, že se politické centrum může přetvořit v skutečné obránce národní suverenity a využít vazby mezi novými pravicovými stranami a Trumpem k jejich porážce.
- Mark Leonard je autorem zprávy Nová pravice: anatomie globální politické revoluce. Je ředitelem Evropské rady pro zahraniční vztahy se sídlem v Berlíně.
Zdroij v angličtině ZDE
