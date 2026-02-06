Čína se po vypršení smlouvy mezi USA a Ruskem vyhýbá výzvám k zahájení jaderných jednání
6. 2. 2026
Aktivisté varovali, že vypršení smlouvy New START by mohlo vyvolat globální závody ve zbrojení a vyzývají jaderné mocnosti k zahájení jednání.
Spojené státy uvedly, že jakákoli nová jaderná dohoda by musela zahrnovat Čínu, jejíž jaderný arzenál se rychle rozšiřuje.
Čínské ministerstvo zahraničí se ve čtvrtek připojilo k rostoucímu mezinárodnímu sboru, který vyjadřoval lítost nad vypršením smlouvy, ale uvedl, že Peking "se v této fázi nebude účastnit jednání o jaderném odzbrojení".
"Jaderné schopnosti Číny jsou zcela jiného rozsahu než u Spojených států a Ruska," řekl mluvčí ministerstva zahraničí Lin Ťien na tiskové konferenci.
Rusko a Spojené státy společně kontrolují více než 80 % světových jaderných hlavic.
Čínský jaderný arzenál mezitím roste rychleji než u jakékoli jiné země, a to přibližně o 100 nových hlavic ročně od roku 2023, uvádí Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru (SIPRI).
Odhaduje se, že Čína má podle SIPRI alespoň 600 jaderných hlavic – což je výrazně méně než na co byly Rusko a Spojené státy omezeny v rámci smlouvy New START.
Francie a Británie, spojenci USA, mají dohromady dalších 100.
Obavy z jaderné války
Americký prezident Donald Trump nereagoval na návrh ruského protějšku Vladimira Putina prodloužit limity New START o jeden rok.
Generální tajemník OSN Antonio Guterres označil tento termín za "vážný okamžik".
"Poprvé za více než půl století čelíme světu bez jakýchkoli závazných omezení strategických jaderných arzenálů" Ruska a Spojených států, uvedl Guterres ve svém prohlášení.
"Toto rozpuštění desetiletí úspěchů nemohlo přijít v horší chvíli – riziko použití jaderné zbraně je nejvyšší za desítky let," řekl po ruských návrzích na použití taktických jaderných zbraní na začátku války na Ukrajině.
Představitel NATO, který hovořil pod podmínkou anonymity, vyzval ke "zdrženlivosti a odpovědnosti" a uvedl, že vojenská aliance vedená USA "bude i nadále podnikat nezbytné kroky" k zajištění své obrany.
Úředník odsoudil "nezodpovědnou ruskou jadernou rétoriku".
Čína mezitím "pokračuje v rychlém rozšiřování a diverzifikaci svého jaderného arzenálu", dodal.
Skupina Japonců přeživších nasazení amerických atomových bomb během 2. světové války uvedla, že se obávají, že svět směřuje k jaderné válce.
"Mám pocit, že v nedaleké budoucnosti skutečně vypukne jaderná válka a směřujeme ke zničení," řekl Terumi Tanaka, spolupředseda skupiny Nihon Hidankyo, na tiskové konferenci.
V období před vypršením smlouvy se metaforické "Hodiny soudného dne", které představovaly, jak blízko je lidstvo katastrofě, přiblížily k půlnoci víc než kdy dříve, zatímco jejich představenstvo varovalo před zvýšeným rizikem jaderných závodů ve zbrojení.
'Nemožné' bez Číny
Moskva uvedla, že považuje Rusko i Spojené státy za "již nevázané žádnými závazky" podle New START.
"Ruská federace má v úmyslu jednat odpovědně a obezřetně," dodala, ale varovala, že je připravena přijmout "rozhodná" protiopatření, pokud bude ohrožena její národní bezpečnost.
Čína vyzvala Washington, aby "odpovědně řešil následné dohody o smlouvě a obnovil dialog o strategické stabilitě s Ruskem", uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Lin.
Trump, který často kritizoval mezinárodní omezení Spojených států, také vypadal ve svém prvním funkčním období připraven nechat New START vypršet, protože trval na zahrnutí Číny.
Někteří pozorovatelé však tvrdí, že vypršení je méně ideologické a více způsobeno fungováním Trumpovy administrativy, kde jsou kariérní diplomaté odsouváni na okraj, protože prostě nemá kapacitu vyjednávat složitou dohodu.
Ve středu ministr zahraničí Marco Rubio zopakoval výzvu k nové dohodě, která by zahrnovala Peking.
"Prezident v minulosti jasně řekl, že pro skutečnou kontrolu zbrojení ve 21. století není možné udělat něco, co nezahrnuje Čínu," řekl Rubio.
Daryl Kimball, výkonný ředitel Asociace pro kontrolu zbraní, která varuje před jadernými riziky, souhlasil, že by se Čína měla zapojit.
Ale "není žádný náznak, že by Trump nebo jeho tým od svého návratu do úřadu v roce 2025 navrhli jednání o snižování rizik nebo kontrole zbrojení s Čínou," uvedl Kimball.
Smlouva, podepsaná v roce 2010 v Praze tehdejšími prezidenty Barackem Obamou a Dmitrijem Medveděvem, omezila jaderné arzenály každé strany na 1 550 rozmístěných strategických hlavic, což bylo snížení téměř o 30 % oproti předchozímu limitu stanovenému v roce 2002.
