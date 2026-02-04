Channel 4 News: Kontroverzní obžalobu propalestinských aktivistů zrušila soudní porota
4. 2. 2026
Moderátor, Channel 4 News, středa 4. února 2026, 19 hodin: Šest aktivistů hnutí Palestine Action bylo zproštěno obvinění z těžkého vloupání v souvislosti s vniknutím do bristolské pobočky izraelské zbrojovky Elbit Systems. Porota u Woolwich Crown Court nedosáhla verdiktu v případě obvinění z trestného činu poškození majetku a násilných nepokojů a v případě obvinění jednoho z obžalovaných z ublížení na zdraví. Prokurátoři nyní rozhodují, zda požádají o další soudní řízení v případě nevyřešených obvinění, jak informuje Amelia Jen.
Reportérka: Po 18 měsících ve vazbě skončil jeden z nejvíce emotivních a kontroverzních procesů poslední doby, přičemž porota byla stejně rozpolcená.
Bylo to v časných ranních hodinách 6. srpna loňského roku, kdy šest členů Palestine Action vtrhlo v opuštěné policejní dodávce do skladu a do továrny ve Filtonu poblíž Bristolu, která patří dceřiné společnosti izraelské zbrojní firmy Elbit Systems.
Oblečeni v červených kombinézách a ozbrojeni kladivy natáčeli, jak rozbíjejí zařízení, o kterém se domnívali, že bude použito v Gaze, než byli konfrontováni třemi bezpečnostními strážci, z nichž jeden byl oblečen v černém. O chvíli později dorazila policie. Obžaloba tvrdila, že šest obžalovaných bylo pečlivě organizováno a mělo v úmyslu způsobit co největší škody, přičemž nesli zbraně, aby mohli ohrožovat nebo v případě nutnosti ublížit komukoli, kdo by se jim postavil do cesty.
Obhajoba naopak tvrdila, že nečekali, že budou konfrontováni s bezpečnostními strážci, a byli zcela mimo. Všech šest bylo obviněno z těžkého vloupání, trestného činu poškození majetku a násilných nepokojů.
Dnes však u soudu Woolwich Crown Court byli všichni šest shledáni nevinnými z těžkého vloupán a tři z nich, Jordan Devlin, Fatima Rajwani a Zoe Rogers, byli shledáni nevinnými z násilných nepokojů. Ve všech ostatních bodech obžaloby se porota nemohla shodnout, včetně dodatečného bodu obžaloby z těžkého ublížení na zdraví proti Samuelu Cornerovi.
Corner byl obviněn ze zlomení páteře policejní seržantce Kate Evansové, kterou vidíte nahoře na obrazovce.
Obhájce 23letého muže argumentoval, že měl v očích chemický sprej, že nikdy neměl v úmyslu použít násilí a že se snažil chránit spoluobžalovaného, kterého vidíte zde, jak křičí během potyčky s jiným policistou. Přistoupil k seržantce Evansové, když pomáhala při zatýkání na všech čtyřech, a udeřil ji kladivem do zad.
Seržantka Evansová soudu sdělila, že musela na tři měsíce přerušit práci, protože rentgen odhalil zlomeninu bederní páteře, a že i po roce má stále omezenou pracovní schopnost.
Řekla, že Corner jí po nasazení pout řekl, že se podílí na genocidě. Všech 6 obžalovaných tvrdilo, že jejich záměrem bylo pouze poškodit zbraně a zastavit provoz továrny. Všichni kromě Samuela Cornera byli dnes propuštěni na kauci. Jejich příznivci se shromáždili před soudem.
"Obžalovaní již strávili 18 měsíců ve vězení, aniž by byli odsouzeni. Myslím, že se všichni shodneme, že v podstatě je to dostatečný trest pro lidi, kteří nikdy nebyli odsouzeni."
V centru tohoto procesu se odehrála bouřlivá právní debata o úmyslu. Jeden obhájce přirovnal svého klienta k sufražetkám. Jiný řekl, že jeho klientka jednala z soucitu s lidmi v Gaze. A pak, ke konci procesu, byla porotou předána soudci poznámka s dotazem, zda by obžalovaní mohli být shledáni nevinnými z trestného činu poškození majetku, pokud skutečně věřili, že rozbitím zařízení zachraňují životy.
Soudce odpověděl záporně a zopakoval, co řekl na začátku procesu, že případ musí být posuzován pouze na základě důkazů, bez ohledu na to, zda obžalovaní nebo porota věřili, že jejich jednání bylo morálně ospravedlnitelné.
Dnešní případ je ranou pro britskou státní prokuraturu, která bude příští týden rozhodovat, zda požádá o nové řízení. Dalších 18 obžalovaných má být letos souzeno za vloupání do Elbit Systems a dalších 5 za vloupání do základny RAF. Někteří z nich drží hladovku na protest proti podmínkám propuštění na kauci.
V srpnu loňského roku ministerstvo vnitra zakázalo tuto organizaci na základě protiteroristických zákonů, čímž se i verbální podpora pro ni stala trestným činem.
Bývalá ministryně vnitra Yvette Cooper: No, předpis se netýká protestů kolem Palestiny nebo Gazy, kde podle mého názoru jen tento víkend desítky tisíc lidí legálně protestovaly proti některým z hrůzných událostí, které jsme viděli na Blízkém východě. Předpis se týká jedné úzké skupiny, která se podílela na násilných útocích, včetně zranění a použití zbraní.
Reportérka: Od té doby bylo podle Amnesty International zatčeno více za verbální podporu organizace Palestine Action, nebo jen za držení papíru "Podporuju Palestine Action" více než 2 700 lidí, což šéf OSN pro lidská práva označil za znepokojivé a uvedl, že protiteroristické zákony byly zneužity k zahrnutí jednání, které je již podle zákona trestné.
O tom, zda byl předpis zákonný, rozhodují britské soudy v rámci soudního přezkumu, přičemž rozhodnutí se očekává během několika týdnů. Právě tak, jak tento první z několika soudních procesů končí patovou situací.
