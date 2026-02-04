Izraelské útoky v Gaze zabily ve středu od úsvitu 21 Palestinců
- Izraelské útoky v Gaze dnes zabily nejméně 21 lidí, včetně dětí.
- Přechody přes hranici v Rafahu by měly být dnes obnoveny poté, co mluvčí Palestinské společnosti Červeného půlměsíce (PRCS) dříve oznámil, že evakuace pacientů a zraněných byla pro dnešek zrušena.
- Mladý Palestinec byl v úterý večer zastřelen izraelskými silami během razie v Jerichu na okupovaném Západním břehu.
- Izraelská genocidní válka proti Gaze si od října 2023 vyžádala nejméně 71 824 obětí a 171 608 zraněných. Odhaduje se, že během útoků 7. října 2023 bylo v Izraeli zabito 1 139 lidí a asi 250 bylo zajato.
Izraelský screeningový proces pro lékařské evakuace je záměrně pomalý
Pohyb přes hraniční přechod Rafah zůstává kontrolovaný a velmi přísný, zejména v případě lékařských evakuací.
Dosud byl povolen pouze omezený počet pacientů. Toto je třetí den, kdy se budou provádět lékařské evakuace přes hraniční přechod Rafah.
První den po oficiálním otevření bylo povoleno evakuovat pouze pět pacientů spolu se dvěma rodinnými příslušníky každého pacienta. Druhý den, včera, jsme viděli 16 pacientů, kterým bylo povoleno odjet.
A dnes byli pacienti – nevíme přesně kolik lidí – kontaktováni a informováni, že jejich koordinace pro cestu přes hraniční přechod Rafah byla zrušena, protože WHO nepředložila všechny požadované dokumenty. Později jim bylo řečeno, aby se připravili, protože koordinační proces byl dokončen.
Ale věc se má tak, že realita mluví sama za sebe. Izraelská armáda uplatňuje přísný a striktní mechanismus prověřování. Je velmi pomalý, trvá dlouho... i v případech, které WHO klasifikuje jako urgentní, život zachraňující.
Mechanismus je navržen tak, aby omezoval pohyb po zemi přes hraniční přechod Rafah, a je to děláno záměrně.
Počet případů rakoviny na Západním břehu roste: ministerstvo zdravotnictví
Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že údaje naznačují nárůst počtu nově hlášených případů rakoviny všech typů na okupovaném Západním břehu.
Ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že v roce 2024 bylo zaznamenáno 3 926 nových případů, což představuje incidenci 130 případů na 100 000 obyvatel, ve srovnání s 3 590 případy v roce 2023.
Dále uvedlo, že 1 969 nových případů bylo zaznamenáno u mužů, což odpovídá 50,2 % všech nových případů rakoviny na okupovaném Západním břehu v roce 2024. Nejčastějším typem rakoviny zůstala rakovina prsu s 584 nově registrovanými případy.
Palestinská žena bojuje v zatopeném stanu
Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) zveřejnil video z centra Gazy v Deir el-Balah, kde palestinská žena Wafaa Khodeir brodí vodou nasáklým stanem.
„Pod nohama mám bažinu. Jak to mám zvládnout? Jak mám uložit své děti ke spánku?“ říká Khodeir.
Patří mezi stovky tisíc Palestinců, kteří zůstávají vysídleni v enklávě.
„Pro mnoho lidí je přežití nyní každodenním bojem proti mrazivému větru a stoupající povodni,“ uvedlo ICRC.
Nejnovější vlna izraelských leteckých útoků vyvolala mezi Palestinci paniku
Nová vlna izraelských leteckých útoků zasáhla čtvrti Tuffah a Zeitoun v Gaze, jižní část Khan Younis a al-Mawasi, která má být bezpečnou zónou.
Při těchto útocích zahynulo nejméně 21 lidí, včetně šesti dětí, šesti žen a jednoho zdravotníka Palestinské společnosti Červeného půlměsíce, který byl zabit při evakuaci zraněných z al-Mawasi.
Lidé v celém pásmu Gazy se bojí vycházet na ulice, protože tyto útoky jsou nepředvídatelné a probíhají bez varování.
Izraelská armáda se oficiálně nevyjádřila k tomu, jak dlouho bude tato nejnovější vlna násilí pokračovat, což všechny zdejší obyvatele uvrhlo do paniky.
Odborníci OSN vyzývají Izrael, aby stáhl „diskriminační“ návrh zákona o trestu smrti
Skupina zvláštních zpravodajů OSN vyjádřila vážné obavy ohledně izraelského zákona, který by ukládal trest smrti za „teroristické“ trestné činy, s tím, že by byl uplatňován „diskriminačním způsobem“.
Vysvětlili, že podle tohoto návrhu zákona by trest smrti na okupovaném Západním břehu ukládaly izraelské vojenské soudy, zatímco v Izraeli a okupovaném východním Jeruzalémě by se vztahoval pouze na „úmyslné zabití izraelských občanů nebo obyvatel“.
„Pouze Palestinci na Západním břehu, nikoli izraelští osadníci, podléhají širší trestní odpovědnosti, vojenskému právu a vojenským soudům a méně spravedlivému procesu, zatímco trest smrti v Izraeli a okupovaném východním Jeruzalémě se vztahuje pouze na zabití izraelských občanů nebo obyvatel a podle běžného izraelského trestního práva,“ uvedli.
Odborníci také zdůraznili, že izraelské vojenské soudy „obvykle nesplňují standardy spravedlivého procesu podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a humanitárního práva“ a „jakýkoli výsledný trest smrti by dále porušoval právo na život“.
Lidskoprávní organizace také vyzvaly Izrael, aby stáhl legislativu, kterou prosazuje krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir.
Podmínky v izraelských věznicích jsou nelidské, dochází k přeplnění, poutání a úmyslnému hladovění
Podle zprávy izraelské organizace na ochranu lidských práv B'Tselem, která popisuje nelidské zacházení, kterému jsou vystaveni, je v izraelských věznicích v současné době zadržováno více než 9 000 Palestinců.
Zpráva uvádí, že od října 2023 zemřelo v izraelských vazebních zařízeních nejméně 84 Palestinců. Izrael dosud nevydal 80 těl.
Podle svědectví shromážděných organizací B'Tselem jsou Palestinci vystaveni systematickému fyzickému, psychickému a sexuálnímu zneužívání. Organizace popsala izraelské věznice jako síť mučících táborů.
Uvedla, že odepření lékařské péče vězňům je samo o sobě metodou mučení a vede k nevratným škodám, jako jsou amputace a ztráta sluchu a zraku.
Zpráva uvádí, že životní podmínky v izraelských věznicích zůstávají nelidské, s přeplněností, dlouhodobým poutáním, úmyslným hladověním a odepřením základní hygieny.
„Naši blízcí se odvážili provokovat bestii,“ říká matka osvobozené aktivistky
Clare Rogers, matka jedné ze šesti britských pro-palestinských aktivistek, které byly dnes osvobozeny od obvinění z kvalifikované krádeže v souvislosti s útokem na továrnu izraelské obranné firmy Elbit v roce 2024, říká, že „brutální reakce“ na činy její dcery „odhalila skutečné hodnoty“ britské vlády.
Uvedla, že Westminster je „odhodlán obchodovat s Izraelem a chránit jeho zbrojní průmysl za každou cenu“.
„Naši blízcí se odvážili provokovat bestii – a nebyly šetřeny žádné náklady na policejní dohled, stíhání a uvěznění bez soudu. Představte si, kdyby vláda vynaložila stejné množství peněz, zdrojů a politické vůle na prevenci genocidy,“ uvedla Rogersová ve svém prohlášení.
„Zavázali mi oči a zakryli mi je“
Rotana al-Raqab, která se vrátila do Gazy přes hraniční přechod Rafah, řekla, že do enklávy vstoupila po západu slunce a přešla na jediném autobusu, který vezl 12 pacientů.
Řekla, že izraelská armáda „nejprve zavolala mé matce a odvedla ji, pak zavolala mně a odvedla mě se zavázanýma očima“.
„V prvním stanu mě vyslýchali a ptali se mě, proč jsem chtěla vstoupit do Gazy,“ řekla.
„Řekla jsem jim, že chci vidět své děti a vrátit se do své země. Snažili se na mě vyvíjet psychický nátlak, chtěli mě oddělit od mých dětí a donutit mě k exilu.
Potom mě odvedli do druhého stanu a kladli mi politické otázky, s nimiž jsem neměla nic společného. Řekli mi, že pokud neodpovím, mohou mě zadržet. Po třech hodinách výslechu pod hrozbami jsme konečně přešli autobusem. Přijala nás OSN a my jsme se vydali do Násirovy nemocnice. Díky Bohu jsme se znovu setkali se svými blízkými.“
Izraelské síly útočí na Palestince na pláži v jižní části Gazy
Izraelské námořní lodě zahájily palbu na pláži v jižní části Gazy, informuje náš korespondent.
Hamas kritizuje zintenzivnění izraelských bombardování
Eskalace izraelských bombardování v Gaze naznačuje záměr „narušit“ druhou fázi „příměří“, uvedli představitelé Hamásu ve svém prohlášení.
„Tvrzení [izraelské] okupační moci o střelbě na jednoho z jejích vojáků není nic jiného než chabá záminka k ospravedlnění pokračování zabíjení a agrese.“
Mnoho obětí izraelských útoků se nachází uvnitř „žluté linie“
Mluvčí palestinské civilní obrany v Gaze sdělil, že mnoho obětí pokračujících izraelských útoků se nachází uvnitř takzvané žluté linie, což je demarkační linie, za kterou se izraelská armáda stáhla v první fázi „příměří“ v Gaze, které vstoupilo v platnost v říjnu.
Mluvčí uvedl, že existuje také mnoho hlášení o pohřešovaných osobách z téže oblasti.
Britští pro-palestinští aktivisté nejsou vinni z těžkého vloupání do továrny izraelské firmy
Šest britských pro-palestinských aktivistů bylo zproštěno obvinění z těžkého vloupání v souvislosti s útokem v roce 2024 na továrnu provozovanou izraelskou obrannou firmou Elbit, přičemž porota nebyla schopna dosáhnout verdiktu ohledně obvinění z trestného činu poškození majetku.
Prokurátoři u londýnského soudu Woolwich Crown Court uvedli, že šest obžalovaných, jejichž soudní proces začal v listopadu, byli členy nyní zakázané skupiny Palestine Action, která zorganizovala útok na závod Elbit Systems UK v Bristolu v jihozápadní Anglii v srpnu loňského roku.
Šestice – Charlotte Headová (29), Samuel Corner (23), Leona Kamio (30), Fatema Zainab Rajwani (21), Zoe Rogersová (22) a Jordan Devlin (31) – všichni popřeli obvinění z kvalifikované krádeže, násilných nepokojů a trestného činu poškození majetku.
Od začátku „příměří“ bylo zabito více než 550 Palestinců
Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že od začátku „příměří“ izraelské síly zabily více než 550 Palestinců.
Ministerstvo dodalo, že kvůli izraelským omezením není v palestinské enklávě k dispozici více než polovina léků.
Muž truchlí nad Palestincem zabitým při izraelských útocích dříve toho dne v nemocnici al-Shifa v Gaze [AFP]
- Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) sdělila, že evakuace pacientů z Gazy přes hraniční přechod Rafah bude brzy obnovena, poté co dříve uvedla, že byla informována o jejím zrušení pro dnešní den.
- COGAT dříve také uvedlo, že hraniční přechod Rafah „byl dnes ráno otevřen jako obvykle“.
- Zdroje v nemocnicích v Gaze sdělily, že od úsvitu bylo při izraelských útocích zabito nejméně 21 Palestinců.
- Izraelská armáda údajně zřídila sběrná místa pro zbraně Hamásu podél „žluté linie“, uvedl Haaretz.
