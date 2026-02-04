IDF popřela zprávu o více než 70 tisících zabitých obyvatel Gazy
4. 2. 2026
čas čtení 1 minuta
Den předtím, 29. ledna, izraelská média uvedla, že informace o tisících mrtvých Palestinců od 7. října 2023 byly zveřejněny pod podmínkou anonymity vysokým vojenským představitelem na uzavřeném brífinku. Toto číslo údajně nezahrnuje pohřešované obyvatele Gazy, kteří mohou být pohřbeni pod sutí.
"IDF upřesňuje, že zveřejněné údaje neodrážejí oficiální údaje Izraelských obranných sil. Jakékoliv publikace nebo zprávy k této záležitosti budou zveřejněny prostřednictvím oficiálních a zavedených kanálů," uvedl Shoshani.
IDF také vysvětlila, že brífink obsahoval informace poskytnuté zdroji z Pásma Gazy, takže by neměly být interpretovány jako data izraelských obranných sil.
538
Diskuse