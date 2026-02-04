Zelenskyj obviňuje Rusko z porušení příměří zprostředkovaného Trumpem uprostřed vlny mrazivého počasí
Moskva zahájila „terorizující“ útok na energetickou síť, když teploty klesly na -20 °C, konstatuje ukrajinský prezident.
Volodymyr Zelenskyj v úterý obvinil Rusko z porušení dohody s Donaldem Trumpem, že se zdrží útoků na ukrajinské energetické systémy v mrazivé zimě, když jeho síly provedly rozsáhlé letecké údery na Kyjev v předvečer třístranných rozhovorů v Abú Dhabí.
Ukrajinský prezident uvedl, že Moskva provedla v noci masivní a „záměrný“ útok, když teploty v Kyjevě klesly na -20 °C. Podle jeho slov bylo k zničení energetické infrastruktury vysláno rekordních 71 balistických raket a 450 dronů.
V úterý bylo více než 1 000 obytných budov v Kyjevě bez topení.
Zelenskyj uvedl, že Rusko porušilo slib, který Trump minulý týden formuloval jako osobní žádost Vladimira Putina, aby na týden přestal útočit na Kyjev a „různá města“ kvůli mimořádně chladnému počasí. „Souhlasil, že to udělá. A musím vám říct, že to bylo velmi milé,“ uvedl americký prezident ve čtvrtek.
Kreml později oznámil, že příměří potrvá pouze do neděle. Podle Ukrajiny mělo příměří trvat až do tohoto pátku.
Zelenskyj uvedl, že Rusko využilo této krátké přestávky v boji k doplnění zásob zbraní. „Buď Rusko nyní věří, že týden má čtyři neúplné dny místo sedmi, nebo opravdu sází pouze na válku a čeká na nejchladnější dny této zimy,“ řekl.
„Domníváme se, že tento ruský útok jasně porušuje to, co americká strana projednala, a musí to mít důsledky.“
Na otázku ohledně reakce Trumpa na poslední útoky tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová novinářům řekla: „Dnes ráno jsem o tom mluvila s prezidentem a jeho reakce byla, bohužel, že ho to nepřekvapuje.“
Druhé kolo jednání mezi Ruskem, Ukrajinou a USA o ukončení války se má konat ve středu a ve čtvrtek v Abú Dhabí. První kolo minulý měsíc nepřineslo žádný průlom.
Při návštěvě Kyjeva obvinil generální tajemník NATO Mark Rutte v úterý Moskvu, že se snaží „vytvořit chaos pro nevinné civilisty“. Zelenskyj je podle něj „absolutně připraven spolupracovat“ při jednáních tento týden a Rutte zpochybnil, zda to Rusové „myslí vážně“. Noční útok označil za „opravdu špatný signál“.
Rutte pochválil Trumpa jako jedinou osobu schopnou zprostředkovat mírové řešení, téměř čtyři roky po rozsáhlé invazi Ruska. „Buďte si jisti, že NATO stojí za Ukrajinou a je připraveno tak činit i v následujících letech. Vaše bezpečnost je naší bezpečností. Váš mír je naším mírem,“ řekl Zelenskému.
Obyvatelé Kyjeva hlásili hlasité výbuchy, které začaly v úterý v 1 hodinu ráno a způsobily škody v pěti kyjevských čtvrtích a zranily nejméně devět lidí. Poplach kvůli leteckému útoku trval více než pět hodin.
„Využít nejchladnější dny zimy k terorizování lidí je pro Rusko důležitější než obrátit se k diplomacii,“ řekl Zelenskyj. Vyzval západní partnery, aby zvýšili dodávky raket pro systémy protivzdušné obrany, aby ochránili „normální život“.
„Bez tlaku na Rusko tato válka neskončí. Nyní se Moskva rozhodla pro teror a eskalaci, a proto je třeba vyvinout maximální tlak,“ napsal na sociálních sítích.
Mezi infrastrukturou zasaženou během noci byly i zařízení na ohřev vody pro ukrajinské domácnosti.
„Stovky tisíc rodin, včetně dětí, byly úmyslně ponechány bez topení během nejtvrdších zimních podmínek, kdy teploty klesly na -25 °C,“ napsal ukrajinský ministr energetiky Denys Shmyhal na X.
35letá Natalia Hlobenko z Kyjeva popsala, jak v úterý spěchala, aby zakryla svého 11letého syna, než výbuch rozmetal její byt rozbitým sklem. „Kde je to příměří?“ řekla se slzami v očích Hlobenko, zabalená ve svém bytě bez oken.
Ukrajina uvedla, že útok poškodil památník Matky vlasti, památník druhé světové války z dob Sovětského svazu. 62 metrů vysoká titanová socha ženy držící meč a štít s ukrajinským trojzubcem se tyčí nad městem a zamrzlou řekou Dněpr.
„Je to symbolické i cynické: agresivní stát útočí na místo připomínající boj proti agresi ve 20. století a opakuje své zločiny v 21. století,“ napsala na Facebooku ministryně kultury Tetyana Berežna.
Rozhovory v Abú Dhabí se konají uprostřed zpráv, že Ukrajina se svými spojenci dohodla na víceúrovňovém plánu prosazení příměří s Ruskem. Plán byl projednán v prosinci a lednu ukrajinskými, evropskými a americkými představiteli.
Podle Financial Times, který cituje zdroje zapojené do jednání, by porušení příměří ze strany Ruska vyvolalo reakci do 24 hodin. Ta by zpočátku zahrnovala diplomatické varování, po kterém by v případě nutnosti následovala akce ukrajinské armády k obnovení příměří.
Pokud by nepřátelské akce pokračovaly i po 72 hodinách, Ukrajina a její spojenci by přistoupili k druhé fázi. Ta by zahrnovala vojenskou reakci koalice ochotných, včetně amerických sil.
Úterní útoky se odehrály po celé Ukrajině. V Kyjevě bylo bez elektřiny 1 170 budov. V severovýchodním městě Charkov starosta Ihor Terechov uvedl, že byla poškozena energetická infrastruktura. Více než 800 budov bylo bez topení, protože z radiátorů byla vypuštěna voda, aby nezamrzly v mrazivém počasí.
„Cíl je zřejmý: způsobit maximální škody a nechat město bez topení v mrazivém počasí,“ napsal Terekhov na Telegramu. Místopředseda vlády Oleksij Kuleba uvedl, že po útoku zůstalo v Charkově bez topení 110 000 nemovitostí.
Veřejnoprávní vysílatel Suspilne uvedl, že ruské útoky vyřadily elektřinu ve dvou městech v Charkovské oblasti, Izjum a Balaklija, a zasáhly dva bytové domy v severním městě Sumy.
Ruští propagandisté v posledních týdnech oslavují záměrné ničení ukrajinské energetické sítě Kremlem, což je válečný zločin.
„Zahnali jsme Ukrajinu do doby kamenné. Blíží se děsivá zima. Energetický systém je extrémně citlivý na nerovnováhu,“ řekl moderátor Vladimir Solovjev ve státní televizi. Předpověděl, že Kyjev se stane „obrovskou žumpou“.
