Paul Krugman: Americká demokracie nezemře v temnotě
4. 2. 2026
Což znamená, že by mohla – mohla – přežít.
Ve skutečnosti za bílého dne
The Washington Post přijal v únoru 2017 heslo „Demokracie umírá v temnotě“. Někteří ho považovali za pompézní, ale odrážel rozšířenou teorii o tom, jak by se autoritářství mohlo dostat do Ameriky. Tato teorie, založená na zkušenostech s demokratickou erozí v zemích jako Maďarsko a na práci vědců jako Steven Levitsky a Daniel Ziblatt, tvrdila, že autokracie nebude zavedena ozbrojenými muži, kteří budou bít a zabíjet odpůrce režimu.
Autoritářská vláda by místo toho byla zavedena postupným procesem podvracení. Klíčové instituce, zejména sdělovací prostředky, by byly kooptovány nebo zbaveny financování. Podniky by se podřídily, aby nebyly vyloučeny z kapitalismu založeného na protekci. Odpůrci by byli spíše marginalizováni než posíláni do gulagů.
Trajektorie samotného deníku Washington Post ukazuje, jak by to mohlo fungovat. Noviny, které odhalily aféru Watergate a svrhly Richarda Nixona, byly „bezosifikovány“, jejich redakční nezávislost byla zničena a jejich redakce byla postupně vyprázdněna. Mnoho dalších institucí, od jiných mediálních organizací po některé univerzity a právnické firmy, se také stalo podporovateli režimu. Velké podniky se téměř úplně podvolily.
Ukázalo se však, že předpovědi o postupném autoritářství MAGA podcenily i přecenily. Téměř všichni, včetně mě, podcenili, jak daleko MAGA zajde v otevřeném násilí a zneužívání moci proti těm, které považuje za nepřátele. Na druhou stranu jsme přecenili schopnost hnutí ovládat své impulsy a maskovat své tyranské cíle, dokud nebyla jeho moc plně konsolidována.
Jak řekl Steven Levitsky v nedávném rozhovoru, ve kterém srovnával Donalda Trumpa s maďarským autoritářem Viktorem Orbánem:
Orbán nezatýká novináře. A v Maďarsku, když se procházíte ulicemi Budapešti nebo jiných maďarských měst, nenarazíte na těžce ozbrojené maskované muže, kteří unášejí lidi. To se v Maďarsku neděje.
Překvapivý extremismus Trumpova režimu, i ve srovnání s jinými moderními diktaturami, je patrný na první pohled. Vždy však považuji kvantifikaci za užitečnou. Velmi mě proto potěšilo, že se této příležitosti chopil vážený John Burn-Murdoch z Financial Times a vytvořil index demokratického úpadku, který nám umožňuje porovnat trajektorii Spojených států pod Trumpem s trajektorií jiných národů, které jsme dříve považovali za varovné příklady. (Podíval jsem se, jak je index sestaven, a je to rozumné.) Nacházíme se v jedinečném strmém sestupu, alespoň v moderní době:
Je to děsivý obraz. Na druhou stranu však extremismus MAGA v boji o moc vyvolal pozoruhodně silnou reakci. Rozsah a odhodlání občanského odporu proti ICE je neuvěřitelný a inspirativní, jako nic, co jsme viděli od hnutí za občanská práva v 60. letech. Republikáni jsou trestáni u voleb: V sobotu hlasoval silně repúiublikánský senátní okrsek v Texasu, který v roce 2024 dal Trumpovi +17, pro demokratického kandidáta s 15bodovým náskokem.
Vzhledem k tomu, že ICE řádí, kladu si dvě otázky. Za prvé, jaká je zde strategie? Jak si Trump, Stephen Miller a další myslí, že to pro ně bude fungovat? Možná původně věřili, že demonstrace síly šokuje a zastraší jejich oponenty, aby se podřídili. To se však neděje, a přesto oni jen stupňují hrozby a násilí, zřejmě protože nevědí, co jiného dělat.
Zřejmou odpovědí je, že žádná strategie neexistuje. Tito lidé nejsou zlí géniové – zlí ano, ale géniové ne. Jsou to jen hrubiáni, kteří jsou příliš hrubí a nedisciplinovaní, aby dokázali ovládat své vlastní chování. Síla odporu je zaskočila, protože samotný koncept občanů, kteří se zastávají svých principů, je jim cizí a stále nemohou uvěřit, že je to skutečné.
Druhá otázka zní: jak to skončí? A co se stane během a po volbách do Kongresu? Vše nasvědčuje tomu, že v listopadu nastane modrá, demokratická vlna. Mnoho lidí v hnutí MAGA však prostě nedokáže přijmout ztrátu moci – mimo jiné proto, že jejich činy v uplynulém roce znamenají, že pokud ztratí moc, mnoho z nich půjde do vězení.
Trump nyní volá po „znárodnění“ voleb do Kongresu, což znamená, že hlasování a sčítání hlasů by mělo být pod kontrolou jeho administrativy. To nemůže udělat, ale jeho požadavek je jasným znamením, že nepřijme verdikt veřejnosti v listopadu.
Je tedy realistické říci, že MAGA se nějakým způsobem pokusí zabránit voličům, aby se vyjádřili. Pokusí se ICE zabránit demokratickým okresům v hlasování? Pokud to selže, odmítnou výsledky, v mezivolební verzi 6. ledna? Říkejte mi alarmista, ale pamatujte: Alarmisté měli pravdu a lidé, kteří nám říkali, abychom se uklidnili, se mýlili, a to v každém kroku.
