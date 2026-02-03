Vzpomíná si ještě někdo na Agrofert?
3. 2. 2026 / Boris Cvek
čas čtení < 1 minuta
To je ta firma, jak se o ní mluvilo kvůli střetu zájmů premiéra. Vzpomínáte? Povědomé, že? Bylo to kdysi dávno téma. Před měsícem. No, přece si musíte vzpomenout! Něco bylo slíbeno, nějaké řešení. Detaily už v paměti ale nenajdeme. Je to dávno.
A co bude za půl roku, za rok? Třeba: co? Demonstrace? V únoru? Kterého roku? To snad ne. Kvůli čemu? Prezidentovi? Jakému prezidentovi? Vždyť už dávno není ani Evropská unie a v Maďarsku byl na jaře převrat. Nebo ne?
