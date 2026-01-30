Německo se rozhodlo jako první v Evropě postavit satelitní systém sledování balistických raket
Hrozba raket, která visí nad Evropou kvůli ruské agresi, činí sledování raket "operační prioritou", takže Německo "nyní plánuje vytvořit jádro satelitního systému pro detekci".
Sdělil to Financial Times velitel vesmírných sil Bundeswehru generálmajor Michael Traut. Podle něj to umožní Evropě více spoléhat na vlastní schopnosti: "Evropa závisí na Spojených státech... téměř ve všech aspektech vesmírných schopností. Je naléhavě potřeba vytvořit suverénní německé a evropské metody detekce a zachycení raket... Chceme mít schopnosti nejen je odhalit včas, ale také je zachytit včas."
Vývoj ruské balistické rakety "Orešnik", která byla již dvakrát použita proti cílům na Ukrajině, stejně jako nepřátelská politika Donalda Trumpa vůči Evropě, činí úkol vytvoření vlastního satelitního systému naléhavě nutným. Berlín loni oznámil, že do roku 2030 vyčlení 35 miliard eur na vývoj vojenských vesmírných technologií. Německý ministr obrany "nám dal rozkaz být připraveni na válku v roce 2029," ale ve vesmíru "musíme být připraveni bojovat nyní, pokud to bude nutné," řekl Traut.
Německý systém včasného varování před odpaly raket bude prvním v Evropě. Ale "samozřejmě, že bude otevřen evropské spolupráci," dodal generál.
Evropská kosmická agentura (ESA) jedná o účasti v programu. Dosud se zaměřovala pouze na mírový průzkum vesmíru, ale loni její členové, mezi které patří Británie, Norsko a Kanada, poprvé souhlasili s financováním programu dvojího využití. Bude se stát stále důležitějším v aktivitách ESA, řekl generální ředitel agentury Josef Aschbacher pro FT:
"Obrana je nemožná bez vesmíru."
"Neustále se setkáváme s Německem, kde diskutujeme o možnosti vytvoření systémové architektury, která by spojila jejich schopnosti v rámci evropské infrastruktury," řekl Aschbacher o programu sledování raket z vesmíru.
Evropa nyní spoléhá na společný vesmírný varovný systém, který USA poskytují v rámci NATO, aby odhalila hrozby, jako jsou rakety dlouhého doletu.
