Premiér dostal imunitu a krotí krajní pravici
12. 3. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Pamatuje si ještě někdo na docela populární teorii, že až premiér Babiš dostane imunitu, nebude už brát ohled na SPD a motoristy a ujme se pevně vlády? Pořád jsem nemohl pochopit, jak někdo může plácat takové blbosti, jak někdo pořád ještě nechápe, kam Babiš politicky patří.
Přece už téměř dva roky je v klubu evropské krajní pravice, kterou vede maďarský premiér, pro kterého je Ukrajina zločinecký režim. Velmi pravděpodobně právě v Maďarsku tento rok skončí Evropská unie, jak ji známe. Je pravda, že někteří se stále ohánějí tím, že Maďarsko vyloučíme z EU. Kdo ho vyloučí? Babiš? Fico? Opravdu?
No, vraťme se k činnosti premiéra ve vnitřní politice. Zdá se, že jeho vláda teprve nyní, když Babiš získal imunitu, dostává skutečně pořádné otáčky. Brutální zákon po ruském vzoru proti neziskovkám, odvolání ředitele KRNAPu, což asi nebude poslední akce v tomto duchu v oblasti politiky životního prostředí a – na Seznamu nyní visí jako hlavní zpráva, že skončí Agentura pro sociální začleňování. Inu není nad sociálně citlivou vládu. A co střet zájmů? Agrofert? Počítá vlastně tahle vláda s tím, že ještě za rok bude v Evropské unii? Obávám se, že nikoli.
Samozřejmě, nyní když má imunitu, premiér už nepřipustí, aby Turek dělal de facto ministra životního prostředí. Zajistí panu ministrovi aspoň kancl na ministerstvu. A nepřipustí, aby na setkání ministrů životního prostředí EU jel Turek… nebo vlastně… Cituji:
„Jednání unijních ministrů životního prostředí v Bruselu se příští týden místo českého ministra Igora Červeného (motoristé) zúčastní vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za motoristy). Svou neúčast zdůvodnil Červený tím, že krátce po svém jmenování přislíbil účast ve stejném termínu na jiné akci v tuzemsku.“
No jo, když máte imunitu, to je jako když Pepek slupne špenát!
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/cerveny-nepojede-kvuli-akci-zemedelcu-na-unijni-radu-zastoupi-ho-turek-371157
