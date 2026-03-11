Izrael zasáhl pobočku Rossotrudničestva v Libanonu, která podporuje zájmy Kremlu
Podle Diya byl DRK založený v roce 2004 sociokulturním centrem, kde se scházeli absolventi ruských univerzit a Rusové "z celého jižního regionu". Konaly se zde "Galavečery rusko-libanonského přátelství", koncerty, kurzy ruštiny, dětské hudební lekce atd.
"V důsledku izraelského vojenského útoku na libanonské město Nabatia byla zničena budova našich partnerů, Domu ruské kultury. Uvádíme, že v něm nebyla žádná vojenská aktivita. Úder nelze ničím ospravedlnit. Její zničení považujeme za nevyprovokovanou agresi," uvedlo Rossotrudničestvo v prohlášení. Diya vysvětlila, že centrum, které bylo právě zrekonstruováno po "izraelské agresi" v roce 2024, se nachází v prvním patře zničené stavby. "Budova byla naprosto prázdná, všichni odešli, když válka začala," řekl a dodal, že DRC "poskytovala skromnou pomoc rodinám s nízkými příjmy".
Rossotrudničestvo také zveřejnilo záběry téměř zcela zničené budovy, která se údajně dostala pod izraelskou palbu. Samotný Ruský dům (zastupitelská kancelář státní agentury) se nachází v libanonském hlavním městě Bejrútu, práce v něm pokračují, uvádí zpráva.
Po začátku války na Ukrajině v roce 2022 uvalila Evropská unie sankce na Rossotrudničestvo, po čemž začaly "ruské domy" v EU a zemích SNS hromadně zavírat.
Izrael útočí na Libanon, aby neutralizoval skupinu Hizballáh, která s podporou Íránu ostřeluje izraelské území. Minulý týden zahájily IDF pozemní operaci proti islamistům.
