Claude versus Chat GPT
6. 3. 2026
Saga AI wars pokračuje. A je to ještě divočejší, než byste čekali, píše Alex J. Bruna.
V
pátek napsal Dario Amodei, (CEO Anthropic), 1 600 slov dlouhé interní
memo svým zaměstnancům. The Information ho získal celé. A je to asi
nejtvrdší text, jaký kdy napsal šéf jedné z největších AI firem o svém
hlavním konkurentovi.
Amodei nazval deal mezi OpenAI a Pentagonem za bezpečnostní divadlo. Napsal, že veřejná komunikace OpenAI a Pentagonem jsou „čisté lži, které se snaží zamlžit celou podstatu problému". A Sama Altmana (CEO OpenAI)označil za falešného mírotvůrce.
Pak rozebral, jak ta údajná ochrana OpenAI ve skutečnosti funguje. Pentagon dostane model úplně bez omezení, pro „jakékoliv zákonné použití". A na to je nalepená bezpečnostní vrstva.
V praxi to znamená, že model občas odmítne splnit úkol, pár zaměstnanců OpenAI má dohlížet na to, co se s ním děje, a běží tam jakýsi automatický monitoring.
Zní to rozumně. Ale Amodei vysvětluje, proč je to z 80 % divadlo.
Představte si to takhle: AI model dostane dataset a má ho analyzovat. Jenže ten model nemá šanci poznat, jestli jsou to data cizí rozvědky, nebo osobní údaje milionů Američanů. Pro model je to prostě tabulka.
Stejně tak model neví, jestli jeho výstup čte analytik, který pak rozhodne sám, nebo jestli je napojený přímo na autonomní zbraňový systém, kde žádný člověk u spouště uź nesedí. Model prostě odpovídá na dotazy. Netuší, co je kolem něj.
