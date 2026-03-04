Čeští miliardáři dávají jasně najevo, co si myslí o budoucnosti této země
4. 3. 2026 / Boris Cvek
No, český miliardář Křetínský má ve Francii celé impérium. Dokonce jej tam prý dnes vnímají jako zachránce před čínským kapitálem. Ale není to jen Křetínský. Je to obrovský odliv peněz mnoha českých miliardářů na Západ. Dlouhodobý. Tykač má v Británii zelené ocelářství. Už tam má obloukovou vysokou pec a staví pec na vodík. Věřili byste tomu? Inu, jiná země, jiný mrav.
Samozřejmě Česká republika by tyto investice potřebovala pro své základní přežití. A tím nechci obviňovat miliardáře. Naopak jim rozumím. Co by dělali tady? Proč by měli ještě věřit v budoucnost této země tak skvěle vedené našimi politiky a prošpikované sebevědomými triumfy našich vlád? V západní Evropě, kterou naši politici desítky let učí naše občany nenávidět, budou mít, až to tu skončí v bídě a Putinově náručí, lepší vyhlídky.
https://plus.rozhlas.cz/cesi-miliardari-zamacknou-slzu-a-budou-dal-investovat-v-zahranici-9599407
