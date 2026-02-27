Europoslankyně Gregorová se neobtěžuje odpovídat na maily svých voličů
27. 2. 2026 / Boris Cvek
V roce 2024 jsem volil do unijního parlamentu piráty. Paní Gregorová, europoslankyně za piráty, by tedy měla snad reagovat na moje maily. Aspoň zdvořilým odmítnutím. Patnáctého prosince 2025 jsem jí na adresu marketa.gregorova@europarl.europa.eu napsal níže uvedený e-mail, na který jsem dodnes nedostal odpověď. Neuvěřitelná fraška ti čeští politici, že? V mailu zmíněn meeting s Innovation Task Force Evropské lékové agentury (EMA): proběhl 7. května v 11:00 2019, byl tam přítomen i současný šéf SÚKL pan Boráň. Veškerou korespondenci s EMA mám archivovanou.
Vážená paní europoslankyně,
před několika lety jsem měl videokonferenci s Innovation Task Force z EMA ohledně systémových problémů se zaváděním neziskových léků. Byl jsem velmi zklamán, bez politické akce nelze v oblasti, kterou se zabývám, nic změnit. Jde o to, že některé staré léky mohou mít pozitivní (!) vedlejší účinky, ale protože nejsou patentovatelné, existuje mnoho překážek, které brání využití těchto léků, levných a bezpečných, pro nové indikace. Představte si třeba, že bychom mohli starým lékem proti alkoholismu léčit téměř zadarmo metastazující rakoviny. Máte mě za blázna? Chápu. Mechanismus účinku antabusu (účinná látka je disulfiram) proti rakovině jsme objasnili ve výzkumu publikovaném v roce 2017 v nejlepším vědeckém časopise na světě Nature. Více o tom zde:
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2018/cislo-7/serendipity-aneb-lekce-z-dejin-antabusu.html
Systémové překážky jsem shrnul ve vědeckém článku v Drug Discovery Today v roce 2022 zde:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9162932/
Stále více si myslím, že z tématu by se měla stát veřejná, politická agenda, ideálně v unijním parlamentu. Mohl bych se Vás, prosím, zeptat na možnosti, které v tomto směru jsou? Nechcete se toho chopit a dát unijním občanům novou víru ve vědu, novou naději v to, že někdo chce skutečně léčit, dělat pokrok, měnit svět k lepšímu, dělat nové léky neziskově, dostupně i pro ty nejchudší na světě? To téma má jistě mnoho rizik, mohli by se jej chopit antivaxeři, ale mohlo by taky sjednotit lidi napříč stranami a kontinentem, pokud se z něj stane téma skutečně progresivní.
Děkuji moc za odpověď!
Boris Cvek
Diskuse