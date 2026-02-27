Jak USA omezují práva žen po celém světě
27. 2. 2026
Je zpět – a stejně jako všechno ostatní v druhém funkčním období amerického prezidenta Donalda Trumpa je ještě zřetelnější: "Politika Mexico City", známá také jako "Globální pravidlo mlčení". Toto "globální pravidlo mlčení" zakazuje, aby americké financování směřovalo k organizacím v zahraničí, které poskytují informace o potratu nebo je provádějí — i když jsou programy financovány jinými kanály. Ve čtvrtek vstoupilo v platnost v přísnější podobě.
Toto pravidlo zavedl bývalý americký prezident Ronald Reagan již v roce 1984. Od té doby byla pomoc pozastavována v závislosti na politických názorech prezidentů. Trump je rozšířil na celou zahraniční pomoc ministerstva zahraničí. Nyní se vztahuje také na americké organizace, orgány OSN a zahraniční vlády, které přijímají finanční prostředky od USA.
Jde to také mnohem dál než jen téma potratů. Organizace, které praktikují "genderovou ideologii" a "diskriminační ideologii rovnosti", prosazují práva queer lidí nebo rozmanitost, rovnost a inkluzi (zkráceně DEI) ve svých organizacích také nemusí být financovány.
Od Trumpova prvního funkčního období, kdy bylo pravidlo obnoveno, existuje mnoho dat o tom, jak se vyvíjí. Celkově měly ženy menší přístup k plánování rodiny, antikoncepci a zdravotní péči obecně. Zdravotní péče o kojence a batolata se také zhoršila. Totéž platí pro přístup k léčbě HIV. Zvýšil se počet nebezpečných potratů se zdravotními následky.
Dotace ve výši 30 miliard postiženy
"Očekává se, že tato nejextrémnější verze Globálního pravidla mlčení dále zhorší bezpečnost a zdraví marginalizovaných skupin, včetně přeživších sexualizovaného násilí," řekla TAZ Stephanie Johanssen z Lékařů bez hranic Německo.
MSF není těmito omezeními přímo ovlivněna, protože organizace nepřijímá finanční prostředky od vlády USA. Johanssen však očekává, že potřeba pacientů v nouzi v důsledku amerického pravidla prudce vzroste, pokud bude již tak malý počet kontaktních bodů omezen.
"V krizových situacích záleží na každé minutě," říká Johanssen. "Tato ideologická omezení mnoha organizacím, které přijímají americké prostředky, velmi ztíží poskytování efektivní a na potřebách založené humanitární pomoci."
USA pod Trumpem již vyřadily velkou část svých peněz na rozvojovou politiku a humanitární pomoc a chtějí v budoucnu financovat méně organizací OSN.
Podle tiskové agentury Reuters celosvětové pravidlo mlčení přesto ovlivní celkem 30 miliard amerických dolarů na dotacích. Podle tohoto pravidla musí například americká velvyslanectví také přizpůsobit své programy. USA také uzavřely řadu bilaterálních dohod o spolupráci ve zdravotnictví se zeměmi globálního jihu. I tyto budou pravděpodobně postiženy. Nedávno USA také slíbily 2 miliardy dolarů na mise OSN v rámci pomoci.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse