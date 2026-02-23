Platy v ČR jsou zdaleka nejnižší ve středovýchodní Evropě
23. 2. 2026
Lukáš Nosek:
Odměna za výkon ekonomiky je v České republice zdaleka nejnižší ve střední a východní Evropě. Být stejná jako v Rumunsku, průměrná hrubá měsíční mzda by u nás byla 75 811 Kč.
Hlavním důvodem je masivní odliv dividend do zahraničí, protože většinu klíčových podniků a bank vlastní cizí matky, které u nás zisky nenechávají. Česko navíc často funguje jako subdodavatel, takže finální vysoká marže z produktu končí v cizině.
Velký vliv má také fakt, že z celé EU je největší část našeho HDP tvořeno strojírenským průmyslem, což je sektor, který má často vysoké náklady a nízké marže oproti službám nebo třeba IT.
Výhodou tohoto stavu je rekordně nízká nezaměstnanost a vysoká odolnost firem v krizích díky mzdovému polštáři.
Nevýhodou je uvíznutí v pasti středních příjmů, kdy lidé pracují stejně tvrdě jako na Západě, ale jejich kupní síla zůstává poloviční.
