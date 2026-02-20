Evropské zpravodajské služby jsou přesvědčeny, že Putin by nesouhlasil s mírem na Ukrajině ani po obdržení celého Donbasu
20. 2. 2026
Jsou pesimističtí ohledně šancí na dosažení mírové dohody letos a poukazují na to, že podle jejich dat ani kapitulace neokupované části Donbasu Ukrajinou Moskvu nedonutí přestat.
Navzdory opakovaným prohlášením Donalda Trumpa, že Vladimir Putin "chce uzavřít dohodu", "Rusko neusiluje o mírovou dohodu," vysvětlil šéf jedné ze zpravodajských agentur. Podle něj usiluje o "dosažení svých strategických cílů, a tyto cíle se nezměnily" – odstranění Volodymyra Zelenského a jeho vlády od moci a přeměnu Ukrajiny na "neutrální" nárazníkovou zónu oddělující Rusko od Západu. Podle jiného zpravodajského důstojníka by potenciální dohoda o předání celého Donbasu Moskvě uspokojila její územní nároky, ale nedovolila by jí dosáhnout strategického cíle. Proto ředitel třetí zpravodajské služby označil názor, že ústupek v Donbasu rychle povede k mírové dohodě, za chybný: takový ústupek podle něj "může být začátkem skutečných jednání", protože Rusko pak předloží další požadavky.
Hlavním problémem podle jednoho z partnerů Reuters je, že Rusko brzy nechce a nepotřebuje mír. Může pokračovat ve válce, protože jeho ekonomika "není na pokraji kolapsu". Další účastník nazval schůzky ruské delegace s ukrajinskou "vyjednávacím představením".
Poslední takové setkání se konalo ve středu v Ženevě a skončilo bez výsledku. Putin poslal Vladimira Medinského, kterého ukrajinská strana a odborníci považují za ideologa, jenž nechce jednat, zatímco účast armády v předchozím kole v Abú Zabí byla konstruktivnější.
V Ženevě se diskutovala územní otázka. Podle The New York Times byly zvažovány také možnosti vytvoření demilitarizované zóny v části Donbasu, kterou Kreml požaduje odevzdat a Kyjev to odmítá.
Podle dvou evropských zpravodajských představitelů se Moskva snaží vyjednávat dvěma různými cestami: jednou o vojenské akci, druhou o bilaterálních dohodách se Spojenými státy, včetně zrušení sankcí vůči Rusku.
Zelenskyj uvedl, že podle jeho zpravodajských služeb američtí a ruští vyjednavači diskutují o bilaterálních dohodách o spolupráci v hodnotě až 12 bilionů dolarů, které navrhl Putinův zvláštní vyslanec Kirill Dmitrijev. Tato částka je asi šestkrát vyšší než ruský HDP, tedy čistá fantazie.
