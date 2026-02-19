Jak prezident vítězně z jednoho Turka udělal svatou trojici
19. 2. 2026 / Boris Cvek
Možná se někdo raduje nad tím, jak prezident porazil Turka. Těžko se ale přitom může dívat na Červeného. Není Červený horší Turka? Etalon vzdělání s titulem z Karlovy univerzity, dříve z veřejných peněz osvětový činitel pro zelenou politiku hledající nyní obživu na opačné straně barikády. Štěstí se usmálo.
Měl být řadovým poslancem, nyní je na výsluní jako ministr. Ministr jako lusk. Po návštěvě u prezidenta mluví o svaté trojici, kterou bude tvořit při řízení ministerstva životního prostředí s Turkem a náměstkem za motoristy. Radujte se, veselte se, porazili jsme Turka. Dalo to zabrat, ale pravda vítězí.
Prezident už fakticky nemůže odmítnout. Čili vyhrál. Premiér navrhl, motoristé vybrali, Sněmovna má skutečnou politickou moc. Demokracie je zachráněna a národní parky budou vzkvétat v potocích zelené krve.
Motoristé krotí Babiše, táhnou ho na Západ. Tak to přece bylo hlásáno na podzim. Místo toho se po nástupu Turka jako hlavního tématu politiky zase říkalo, že Babiš krotí motoristy (i když do toho zase přišlo heslo, že je moc slabý, aby mohl krotit). A tak se navzájem krotí a budou mít svatou trojici a otevřou šampus na oslavu prezidentova vítězství.
A nad ní bude bdít Trump. Už přece pochválil ministra zahraničí Macinku za motoristy, ze kterého se stává světový politik. A jaký politik by mohl být přece více prozápadní než ten, kterého chválí prezident Spojených států, který chce kapitulaci Ukrajiny?
