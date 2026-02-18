Javier Bardem a Tilda Swinton mezi těmi, kteří odsoudili mlčení Berlinale ohledně Gazy
Nejméně 80 filmařů a hvězd podepsalo otevřený dopis poté, co předseda poroty německého festivalu Wim Wenders prohlásil, že by se neměli plést do politiky.
Více než 80 současných a bývalých účastníků Berlinale, včetně Javiera Bardema, Tildy Swintonové a Adama McKaye, podepsalo otevřený dopis odsuzující mlčení festivalu ohledně Gazy.
Stalo se tak poté, co filmový festival zasáhla takzvaná „mediální bouře“ kvůli údajnému potlačení politické diskuse na této akci.
Spor vyvolala poznámka předsedy poroty Wima Wenderse na úvodní tiskové konferenci, že filmaři „by se měli držet stranou politiky“, v reakci na otázky týkající se konfliktu mezi Izraelem a Gazou a podpory Izraele ze strany německé vlády.
Negativní reakce, včetně odstoupení indické spisovatelky Arundhati Roy z akce, vedly ředitelku festivalu Tricia Tuttle k vydání prohlášení na obranu filmařů a herců, kteří byli během tiskových konferencí stále více tázáni na politické a společenské otázky.
„Umělci mají právo svobodně vyjadřovat své názory jakýmkoli způsobem, který si zvolí,“ řekla Tuttle. „Nemělo by se od umělců očekávat, že se budou vyjadřovat ke všem širším debatám o minulých nebo současných praktikách festivalu, nad nimiž nemají žádnou kontrolu. Nemělo by se od nich ani očekávat, že se budou vyjadřovat ke všem politickým otázkám, které jim jsou kladeny, pokud to sami nechtějí.“
V úterý však významné osobnosti z oboru obvinily Berlinale z „cenzury“ umělců, kteří se k tématu vyjádřili, informoval magazín Variety.
Signatáři, mezi nimiž jsou také Angeliki Papoulia, Saleh Bakri, Tatiana Maslany, Peter Mullan a Tobias Menzies, stejně jako režiséři Mike Leigh, Lukas Dhont, Nan Goldin, Miguel Gomes a Avi Mograbi, uvedli, že „důrazně nesouhlasí“ s názory Wenderse na filmovou tvorbu a politiku. „Nelze jedno oddělit od druhého,“ uvedli a dodali, že „v mezinárodním filmovém světě se mění trend“.
Uvedli odmítnutí více než 5 000 filmových pracovníků, včetně několika významných hollywoodských jmen, spolupracovat s „komplicitními izraelskými filmovými společnostmi a institucemi“. V dopise také poznamenali, že Berlinale se v minulosti „jasně vyjádřilo“ k dalším „zvěrstvům“, včetně těch na Ukrajině.
„Vyzýváme Berlinale, aby splnilo svou morální povinnost a jasně vyjádřilo svůj odpor k izraelské genocidě, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům proti Palestincům a zcela ukončilo svou účast na ochraně Izraele před kritikou a výzvami k zodpovědnosti,“ uvedli.
Politicky orientované otázky na Berlinale dominovaly v uplynulém týdnu titulním stránkám novin a sociálním médiím. Mezi významnými hosty, kteří byli dotazováni na politická témata, často s omezenou souvislostí s filmy, které propagovali, byli americký herec Neil Patrick Harris – který byl dotázán, zda může kino bojovat proti fašismu, britská hvězda Rupert Grint – který byl také dotázán na fašismus, a malajská herečka Michelle Yeoh – která byla dotázána na svůj názor na současný stav USA.
Kytarista skupiny Rage Against the Machine Tom Morello, který spolurežíroval hudební dokument The Ballad of Judas Priest, řekl: „Jaká to doba, kdy můžete natočit dokument o jedné ze svých oblíbených kapel a zároveň bojovat proti fašismu“ – za potlesku novinářů v sále.
Tuttleová řekla, že existuje „mnoho různých druhů umění a mnoho různých způsobů, jak být politický“. Filmaři jsou podle ní kritizováni, „pokud nedokážou zkomprimovat složité myšlenky do krátkého citátu, když je před nimi postaven mikrofon, zatímco oni si mysleli, že mluví o něčem jiném“.
